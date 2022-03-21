搶國旅商機 旅遊業推專屬主題行程

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（中央社記者余曉涵台北21日電）國旅逐漸回溫，為了搶攻國旅商機，近期旅遊業者紛紛推出專屬主題行程，包含賞螢活動，桃園龍岡在地體驗等。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，國旅也逐漸回溫，各家旅遊業者紛紛推出主題行程，搶攻國旅商機。

可樂旅遊今年再度與桃園市政府觀光局攜手合作，推廣最具民族色彩「龍岡米干節」活動，融合地方節慶與特色文化，推出好好玩、搶便宜、好食在、住一晚、瘋連休等系列遊程，以及節慶限定的米干節體驗券，旅客們可享受2小時滇緬風情體驗。

可樂旅遊發出新聞稿表示，米干節最負盛名的潑水節、火把節2大祭典，於4月16、17日盛大登場，桃園市政府將規劃一系列節慶活動，民眾即使不出國，也能感受濃濃的慶典氛圍。

為使旅客有更多不同的桃園旅遊體驗，可樂旅遊說，全面盤點周邊景點、美食、住宿等元件，串聯在地魅力、異國風情兩大核心，設計龍岡好好玩、桃園住一晚、桃園搶便宜、龍岡好食在、連休瘋桃園5系列、13條團體遊程，並為喜歡自由行的民眾規劃文化體驗課程，舉凡民族服飾穿戴、忠貞新村米干DIY、異域故事館導覽和八妹婆婆創藝過橋米線美食等，一日遊行程新台幣299元起，二日遊最低1088元。

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KKday則是相中即將到來的賞螢旺季，推出全台賞螢秘境行程，並結合酒莊導覽、私饌料理、油桐花季、藝術表演、獨棟小木屋住宿等。

易飛網主打離島及花東旅遊，推出「華信假期主題自由行攻略」，要讓全台旅客於春季時分走訪花東及離島，除感受澎湖花火節的絢爛與澎拜、走訪金門來趟迎城隍觀光季文化巡禮外，也鼓勵親子到花東賞螢或至台東來趟具原民特色的親水之旅。（編輯：方沛清）1110321