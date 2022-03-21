雲嘉南空氣品質紅色警示 下雨濕度上升反釀污染物累積

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台南市環保局21日指出，台南上午雖有下雨，但因上風地區空氣污染往南部移動，加上雨勢不大，濕度上升，可能使粒狀污染物累積更明顯，台南測站空氣品質指標達到紅色警示。中央社記者楊思瑞攝 111年3月21日

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更新：根據空氣品質監測網訊息，環保署今天中午提醒雲嘉南地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、高屏地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市政府環保局今天發布公告指出，上風地區空氣污染往南部移動，台南上午雖有下雨，但雨勢不大，濕度上升使粒狀污染物累積更明顯，台南測站空氣品質指標達到紅色警示。

台南市環保局上午透過空氣品質監測網等發出公告，受東南風影響，西半部風速偏弱、擴散條件差，台南測站空氣品質指標（AQI）已達紅色警示，提醒敏感族群減少戶外活動，並做好自我防護。

台南市環保局發布新聞稿表示，近日大環境持續為東南風繞山後，西半部微弱北風吹拂，昨晚中部地區PM2.5濃度偏高的污染物順著陸風往南部移動，今天上午，上風處南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等已啟動應變措施。

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台南市環保局表示，一般來說下雨天帶來的「雨除、雨沖」作用可緩解污染物，但若雨勢不大，下雨造成濕度上升，可能使粒狀污染物累積更明顯，上午雖然下雨，但空氣品質仍不佳。

台南市環保局指出，已通知21處工業區提升防制措施，並派員到太乙、保安、安平等工業區查核空污防制設備是否正常運作，以減緩空品惡化，預計中午過後海風增強，擴散條件變好，空氣品質會逐漸改善。（編輯：郭諭儒）1110321

（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）