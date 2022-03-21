雲嘉南空氣品質紅色警示 下雨濕度上升反釀污染物累積
2022/3/21 12:47（3/21 13:48 更新）
台南市環保局21日指出，台南上午雖有下雨，但因上風地區空氣污染往南部移動，加上雨勢不大，濕度上升，可能使粒狀污染物累積更明顯，台南測站空氣品質指標達到紅色警示。中央社記者楊思瑞攝 111年3月21日
更新：根據空氣品質監測網訊息，環保署今天中午提醒雲嘉南地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、高屏地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。
（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市政府環保局今天發布公告指出，上風地區空氣污染往南部移動，台南上午雖有下雨，但雨勢不大，濕度上升使粒狀污染物累積更明顯，台南測站空氣品質指標達到紅色警示。
台南市環保局上午透過空氣品質監測網等發出公告，受東南風影響，西半部風速偏弱、擴散條件差，台南測站空氣品質指標（AQI）已達紅色警示，提醒敏感族群減少戶外活動，並做好自我防護。
台南市環保局發布新聞稿表示，近日大環境持續為東南風繞山後，西半部微弱北風吹拂，昨晚中部地區PM2.5濃度偏高的污染物順著陸風往南部移動，今天上午，上風處南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等已啟動應變措施。
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台南市環保局表示，一般來說下雨天帶來的「雨除、雨沖」作用可緩解污染物，但若雨勢不大，下雨造成濕度上升，可能使粒狀污染物累積更明顯，上午雖然下雨，但空氣品質仍不佳。
台南市環保局指出，已通知21處工業區提升防制措施，並派員到太乙、保安、安平等工業區查核空污防制設備是否正常運作，以減緩空品惡化，預計中午過後海風增強，擴散條件變好，空氣品質會逐漸改善。（編輯：郭諭儒）1110321
（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）
台南測站空氣品質指標21日上午達紅色警示，台南市政府環境保護局派員前往工業區稽查空污防制設備是否正常運作，以減緩空氣品質惡化。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月21日
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