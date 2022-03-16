空污議題引發藍綠攻防 盧秀燕：勿當中火門神

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台中市議會藍綠黨團16日在臨時會中就空污議題展開攻防，民進黨籍市議員施志昌（左3）表示，2、3月以來空污嚴重，3日台電跳電事件後，中火在空污時運轉達92%，但13日空污同樣嚴重，中火運轉卻僅達60%，顯然中火並非空污主因。中央社記者郝雪卿攝 111年3月16日

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市議會藍綠黨團今天在臨時會中就空污議題展開攻防，中火成為討論焦點，台中市長盧秀燕指出，少數民代不要當中火門神，不應為護航中火成為加害中部民眾健康的殺手。

台中市議會今天召開臨時會，安排市府針對管制台中火力發電廠的各項作為，及堅持「先拆燃煤機組再蓋燃氣機組」的主張，對台中市空氣品質與電力供需的影響等進行專案報告，藍綠黨團在會中針對中火是否影響台中市空污展開攻防。

民進黨議員施志昌、林德宇、曾朝榮、黃守達、林祈烽、張玉嬿及國民黨議員劉士州、羅廷瑋、李麗華、黃健豪、張瀞分、陳文政、黃馨慧等人，在攻防過程中火花四射，而盧秀燕在面對曾朝榮的質詢時，更高分貝回應「不要當中火的門神」。

劉士州指出，3日全台大停電事件之後，台電為了錯誤政策而讓中火火力全開，造成空品不佳，市府應該啟動機制要求中火降載。

施志昌表示，2、3月以來空污嚴重，3日台電跳電事件後，中火在空污時運轉達92%，但在13日空污同樣嚴重，中火運轉僅達60%，顯然中火並非空污的主因。林德宇則說，電力調度事情不要憑空想像，中火燃煤發電量逐年遞減，怎還說中火「火力全開」。

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曾朝榮指出，盧秀燕執政3年來，各項施政作為儼然戰鬥藍，遇到中央就反對，當初中火設立10個燃煤機組，中央與地方都是國民黨執政，盧秀燕在擔任省議員、立委期間，未曾就中火影響台中人的健康發聲，到了競選台中市長時，才口口聲聲說「市長換人、空氣換新」，這是個選舉口號，如今已是台中市長，應該考慮台中市整個經濟發展。

盧秀燕表示，台北市用電最多，卻沒有一個電廠，中火發電全國最多，請為市民健康發聲，反對中火只增不減，經濟部完全沒有承諾要拆4部燃煤機組，應該督促立委要求中央興建燃氣機組及拆除燃煤機組。希望少數民代不要當中火的門神，不應該為護航中火成為加害中部民眾健康的殺手。（編輯：謝雅竹）1110316