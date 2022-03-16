更多編輯台推薦新聞：
林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽
運動

林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鋒面明下午接近 各地降雨機率升北台灣轉涼
首頁 / 地方

空污議題引發藍綠攻防 盧秀燕：勿當中火門神

2022/3/16 18:39（3/16 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市議會藍綠黨團16日在臨時會中就空污議題展開攻防，民進黨籍市議員施志昌（左3）表示，2、3月以來空污嚴重，3日台電跳電事件後，中火在空污時運轉達92%，但13日空污同樣嚴重，中火運轉卻僅達60%，顯然中火並非空污主因。中央社記者郝雪卿攝 111年3月16日
台中市議會藍綠黨團16日在臨時會中就空污議題展開攻防，民進黨籍市議員施志昌（左3）表示，2、3月以來空污嚴重，3日台電跳電事件後，中火在空污時運轉達92%，但13日空污同樣嚴重，中火運轉卻僅達60%，顯然中火並非空污主因。中央社記者郝雪卿攝 111年3月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市議會藍綠黨團今天在臨時會中就空污議題展開攻防，中火成為討論焦點，台中市長盧秀燕指出，少數民代不要當中火門神，不應為護航中火成為加害中部民眾健康的殺手。

台中市議會今天召開臨時會，安排市府針對管制台中火力發電廠的各項作為，及堅持「先拆燃煤機組再蓋燃氣機組」的主張，對台中市空氣品質與電力供需的影響等進行專案報告，藍綠黨團在會中針對中火是否影響台中市空污展開攻防。

民進黨議員施志昌、林德宇、曾朝榮、黃守達、林祈烽、張玉嬿及國民黨議員劉士州、羅廷瑋、李麗華、黃健豪、張瀞分、陳文政、黃馨慧等人，在攻防過程中火花四射，而盧秀燕在面對曾朝榮的質詢時，更高分貝回應「不要當中火的門神」。

劉士州指出，3日全台大停電事件之後，台電為了錯誤政策而讓中火火力全開，造成空品不佳，市府應該啟動機制要求中火降載。

施志昌表示，2、3月以來空污嚴重，3日台電跳電事件後，中火在空污時運轉達92%，但在13日空污同樣嚴重，中火運轉僅達60%，顯然中火並非空污的主因。林德宇則說，電力調度事情不要憑空想像，中火燃煤發電量逐年遞減，怎還說中火「火力全開」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

曾朝榮指出，盧秀燕執政3年來，各項施政作為儼然戰鬥藍，遇到中央就反對，當初中火設立10個燃煤機組，中央與地方都是國民黨執政，盧秀燕在擔任省議員、立委期間，未曾就中火影響台中人的健康發聲，到了競選台中市長時，才口口聲聲說「市長換人、空氣換新」，這是個選舉口號，如今已是台中市長，應該考慮台中市整個經濟發展。

盧秀燕表示，台北市用電最多，卻沒有一個電廠，中火發電全國最多，請為市民健康發聲，反對中火只增不減，經濟部完全沒有承諾要拆4部燃煤機組，應該督促立委要求中央興建燃氣機組及拆除燃煤機組。希望少數民代不要當中火的門神，不應該為護航中火成為加害中部民眾健康的殺手。（編輯：謝雅竹）1110316

台中市議會藍綠黨團16日在臨時會中就空污議題展開攻防，中火成為討論焦點，多名國民黨籍議員齊聲要求中火應汰舊換新。中央社記者郝雪卿攝 111年3月16日
台中市議會藍綠黨團16日在臨時會中就空污議題展開攻防，中火成為討論焦點，多名國民黨籍議員齊聲要求中火應汰舊換新。中央社記者郝雪卿攝 111年3月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族