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全聯月薪調幅最多6% 好市多時薪多30元調幅達14%

2022/3/22 16:01（3/22 16:39 更新）
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全聯今年月薪平均調幅最多6%，另提供生育補助，每一胎新台幣5萬元。圖為全聯福利中心高雄地區一處門市外觀。（中央社檔案照片）
全聯今年月薪平均調幅最多6%，另提供生育補助，每一胎新台幣5萬元。圖為全聯福利中心高雄地區一處門市外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北22日電）好市多、全聯雙雙宣布調薪，全聯今年月薪平均調幅最多6%，另提供生育補助，每一胎新台幣5萬元；好市多將自4月1日起全員加薪，新進員工時薪一口氣調升30元，調幅高達14%，正職加薪後月薪上看4萬元。

全聯表示，長期致力於人才發展與培育，設有完整招募聘用與留任管道，以及優於法規的薪資，門市兼職人員時薪平均較法規多1%至3%，正職人員平均多6%，且每年都會調薪。

全聯指出，今年月薪平均調幅約4.5至6%，另有激勵獎金及各項福利，如優於勞基法的婚育照護84天，並提供獎勵生育補助每一胎5萬元。

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好市多表示，不論全職、兼職，自4月1日起全員加薪，每小時薪資調升30元，若以新人兼職時薪213元計算，將調至243元，加薪幅度高達14%；至於新人正職，未調薪前可領約3萬6849元，加薪後正職薪水達4萬2039元。

好市多補充，每3年都會檢視員工薪資架構，期望能成為業界福利最好的公司，此次已是近半年來第2次加薪，且調幅最大，不過近期並無新職缺釋出。（編輯：張均懋）1110322

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