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中華郵政調升存款利率 幅度0.03至0.315個百分點

2022/3/22 19:51
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）配合中央銀行日前升息，中華郵政公司今天宣布，23日起調整存款利率，調升幅度為0.03至0.315個百分點。

中華郵政公布各期別郵政定期儲金利率調整如下：

一、一月期定期儲金年利率：一般固定0.59%、機動0.59%；新台幣500萬元（含）以上固定0.11%、機動0.11%。

二、三月期定期儲金年利率：一般固定0.66%、機動0.66%；500萬元（含）以上固定0.12%、機動0.12%。

三、六月期定期儲金年利率：一般固定0.78%、機動0.78%；500萬元（含）以上固定0.13%、機動0.13%。

四、九月期定期儲金年利率：一般固定0.79%、機動0.785%；500萬元（含）以上固定0.14%、機動0.14%。

五、一年期定期儲金年利率：一般固定1.07%、機動1.06%；500萬元（含）以上固定0.21%、機動0.21%。

六、二年期定期儲金年利率：一般固定1.1%、機動1.095%；500萬元（含）以上固定0.22%、機動0.22%。

七、三年期定期儲金年利率：一般固定1.1%、機動1.095%；500萬元（含）以上固定0.23%、機動0.23%。

目前許多銀行的房貸利率，很多是參考中華郵政2年期定期儲金年利率再加成。

另外，中華郵政調整利率後的郵政存簿儲金年利率0.2%、媒體轉帳薪資存款年利率0.27%、郵政劃撥儲金（未領用支票戶）年利率0.08%、公教存款年利率1.095%。（編輯：陳政偉）1110322

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