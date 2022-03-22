求職升學利器 花工學生乙級證照通過率表現優

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮高工學生有205人報名乙級證照考試，其中136人及格，高於全國乙級證照通過率，目前統計高三學生1人至少考取2張丙級證照，考取2張以上乙級證照則有15人，堪稱花東第一。

花蓮高工今天發布新聞稿指出，勞動部全國乙級技術士技能檢定近日陸續放榜，花工學生考取證照數量超越去年，讓全校師生都非常高興。

校長黃鴻穎表示，花工學生有205人報名乙級證照的考試，就有136人及格，高於全國乙級證照通過率，除了台電員工甄審可用乙級證照加分之外，與花工產學合作的上市櫃公司在面審同學時，也將乙級證照視為一個可以評斷學生技能的重要指標。

由此可見，乙級證照對於技術型高中的學生是一個未來求職或是升學必備的條件，重要性不可小覷，也是花工致力於教學的一環。

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實習主任陳文帆指出，乙級證照是技術型高中最高級別技術證照，通過者可以取得技術優良甄審的資格，報名科大技優甄審的時候可以跨3個群以上，例如製圖科的電腦輔助機械製圖乙級證照，就可以跨6個群來甄審科大科系，是花工學生升學的主要途徑之一。

另外，乙級技術證照的取得，對就業也很有幫助，此次至少考取2張以上乙級證照有15人，其中8人考取台電正式員工，他們從去年5月開始，在電子科教師們指導之下，力拚要拿到2張乙級證照，所以在報考台電時，就可以取得較高的加分比例。（編輯：謝雅竹）1110322