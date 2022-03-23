愛樂康糖衣錠重量規格不符 239萬顆28日前回收

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衛福部食藥署23日公布藥品回收訊息，永勝藥品工業股份有限公司的愛樂康糖衣錠，主要治療神經炎、末梢神經麻痺與腳氣病，批號I0302004的藥品因檢驗重量不符合規格將回收，回收數量共239萬顆。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年3月23日

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（中央社記者江慧珺台北23日電）食藥署今天公布，健保年用量逾千萬顆的神經炎用藥「愛樂康糖衣錠」，有1批號因重量規格不符規定，研判是外層糖衣不均勻導致，共239萬顆將於3月28日前回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布藥品回收訊息，永勝藥品工業股份有限公司的愛樂康糖衣錠，主要治療神經炎、末梢神經麻痺與腳氣病，批號I0302004的藥品因檢驗重量不符合規格將回收。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受媒體電話聯訪時表示，食藥署執行健保高用量藥品抽驗，愛樂康糖衣錠的健保年申報量達1424萬顆、市占率約12.8%，於廠內抽驗時，發現重量不符合藥品查驗登記規定。

傅淑卿解釋，愛樂康糖衣錠重量規格為300毫克，依規定檢驗重量須介於285至315毫克間，但抽驗時顯示有些低於標準，有些則高於標準，推測可能是外層裹的糖衣均勻度不足導致。

傅淑卿表示，這款藥品的主成分含量經檢驗符合規定，但因重量規格不符規定，仍須依規定回收，回收數量共239萬顆；另這款藥品有3款同成分的替代藥品，不影響民眾用藥。

傅淑卿表示，本次除要求於28日前回收完畢外，也要求廠商繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

食藥署提醒，對用藥有疑慮的民眾，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。（編輯：張雅淨）1110323