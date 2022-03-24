搶攻國旅市場 夜宿水族館類出國

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（中央社記者余曉涵台北24日電）搶攻國旅市場，飯店業者宣布攜手水族館推出夜宿活動行程，也有旅遊業者鎖定類出國商機，再度推出類出國航班，希望獲得旅客青睞。

國旅市場逐漸回溫，不少業者推出不一樣的沉浸式旅遊體驗，搶攻商機。

COZZI Blu和逸飯店．桃園館宣布與橫浜八景島都會型水生公園Xpark合作，即日起推出強調寓教於樂五感獨特體驗的夜宿水族館活動，除了主打夜宿水族館，住宿品質也主打5星級飯店式室內情境露宿。

COZZI Blu和逸飯店．桃園館說，斥資百萬打造單人寢帳「宿曦小窩」，以海中驕雄Q版鯊魚為造型骨架，不僅具隔音及遮光等機能性，同時提供旅客隱私及安全感，行程中夜之海探索的情境式夜間探險及直擊不思議，都將由Xpark專人引導探險與解說，要讓旅客有不一樣的夜宿體驗。

KKday則是推出推春遊野餐好食光企劃，搶攻清明連假的國旅商機。KKday說，號召全台人氣樂園、室內外場館以及星級飯店3大合作夥伴精心設計野餐主題餐點，聯合推出KKday獨家野餐專案優惠2折起，包括隨訂隨走立即可使用的園區票券組合，星級飯店則祭出5星野餐餐點與住宿方案。

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可樂旅遊推出「大人味旅行」，專屬沉浸式旅遊體驗，除了迎合台劇熱，還規劃一系列特色遊程，舉凡年度宗教盛事「大甲媽祖遶境」、限定2人以上「五星雙層巴士餐車」饗宴、一輩子要圓一次的飛行夢「飛航模擬機體驗」、品嘗難預約的「MATHARIRI秘境私廚」、享受富豪般輕奢感「牛奶海帆船派對」等。

易遊網則是主打類出國行程，宣布與星宇航空推出「雙星假期 漫遊台東」第3彈，此次班機以「春日號」為主題，將於4月30日起航，除了可品嚐到星宇航空特色機上餐以及獲得星宇禮包外，還搭配春日主題，將候機室打造成風格野餐基地，在草地鋪上野餐墊，加上編織籃、綠植與淡色系花材點綴，營造法式鄉村恬淡風情。（編輯：管中維）1110324