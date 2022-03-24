大樂透養牌2年 台南少婦找水電單意外壓線兌獎逾1億

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台彩24日表示，台南1位養牌2年、中了2注大樂透頭獎的家庭主婦，兌獎截止日當天找水電帳單，才發現獲財神爺眷顧，最終壓線兌獎；扣除稅金後，抱回逾新台幣1億元。圖為獨得2注的中獎號碼。中央社實習記者蔡沛芸攝 111年3月24日

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（中央社記者張璦台北24日電）台彩今天表示，1名2021年中了大樂透頭獎的台南家庭主婦，到兌獎截止日當天才發現自己獲財神爺眷顧，最終壓線兌獎，扣除稅金後，抱回逾新台幣1億元獎金。

台彩董事暨發言人黃志宜今天接受電訪表示，這名壓線兌獎的民眾去年9月17日花1000元連買10期大樂透，每期投注100元，1組電腦選號、1組自行選號；9月21日再連買10期，每期200元，自選1組、電選3組；中獎的是自選號碼，且已養牌約2年。

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黃志宜指出，這名幸運民眾成為去年10月15日開獎的第92期大樂透頭獎得主，她也因為同1期重複購買2注，中獎金額共1.6億元，稅後抱回1.3億元。

此外，黃志宜說，這位中獎人是在今年1月17日兌獎截止日找水電帳單時，發現未對獎彩券，先用手機應用程式對獎，發現自己中了頭獎，趕緊拿到彩券行確認，確定中獎無誤後前往兌領，當時雖已超過銀行營業時間下午3時30分，但行員仍在行內辦理結帳作業，並協助中獎人在最後一刻順利完成兌獎。（編輯：潘羿菁）1110324