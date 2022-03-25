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春天天氣變化快 未來一週冷暖晴雨交替

2022/3/25 10:40（3/25 10:48 更新）
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未來一週台灣地區冷、暖、晴、雨交替頻繁。圖為民眾趁好天氣帶小朋友出外踏青，到台北市美崙公園遊玩。（中央社檔案照片）
未來一週台灣地區冷、暖、晴、雨交替頻繁。圖為民眾趁好天氣帶小朋友出外踏青，到台北市美崙公園遊玩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中央氣象局今天預報，春天天氣變化快速，未來一週台灣地區冷、暖、晴、雨交替頻繁。

氣象局說，今天水氣逐漸轉乾，白天轉為溫暖的偏南風，氣溫明顯回升，東半部高溫約攝氏26度、27度，西半部可達28度至32度，感受溫暖偏熱。

氣象局預測，明天白天鋒面接近，北部有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，明晚至27日，鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼；各地天氣明顯轉不穩定，普遍會出現陣雨或雷雨，中部以北可能有局部大雨。

28日東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北及東北部天氣較涼；水氣偏多，各地都會有陣雨，中部以北有局部大雨的機率。

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29日起東北季風減弱，中部以北及東北部氣溫逐漸回升，但水氣仍多，回升幅度有限；29日、30日華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨，南部平地為多雲。

31日東北季風增強，北台灣天氣再轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，4月1日至3日東北季風影響，北台灣天氣較涼，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：管中維）1110325

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