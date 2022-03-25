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勞動部增設線上就業服務資源 助青年求職

2022/3/25 16:19
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（中央社記者吳欣紜台北25日電）畢業季將近，大學生積極卡位尋職，勞動部今天說，規劃4月展開睽違3年的第1場實體就業博覽會，近日也集結求職面試及職涯方向等線上資源在網站，盼加強線上就業服務。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動力發展署就業服務組陳世昌會中表示，因應COVID-19疫情影響及青年偏好使用網路的習慣，發展署在已統整所有青年就業資訊的「投資青年就業方案」單一入口專網上，增設「求職歷程開箱趣」、「職涯影音」及「YOUTH職涯」3大線上服務資源，希望藉由數位工具的特色，增加服務的「可近性」、「即時性」、「互動性」與「重複使用性」。

陳世昌指出，「求職歷程開箱趣」會採取互動方式為青年開箱與求職準備息息相關的5大主題，包含提供職涯測評、各職類5年內薪資走向、履歷攻略，也有提供各行業面試穿搭小遊戲及有趣圖像式面試須知等。

其次，「職涯影音」區則是蒐羅關於了解產業趨勢、探索職涯目標、提升面試技巧及履歷準備、職場適應的相關主題，讓青年朋友可以透過收聽Podcast頻道的主題聊天單元和觀看影音，可以更清楚掌握求職的關鍵訣竅。

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陳世昌也說，去年發展署也有專為青年設置線上就業諮詢平台「YOUTH職涯」，一年來服務3879人次，也有離島青年透過一對一顧問諮詢服務成功尋職就業，平台今年會繼續提供服務，也規劃未來推出同步團體諮商服務。

陳世昌表示，根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，2月份平均每名求職者有1.95個工作機會，顯示近日就業市場熱絡，目前也規劃4月展開實體就業博覽會，盼能幫助青年求職。（編輯：陳政偉）1110325

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