鎖定職場管理4面向 銀髮中心推企業研習

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）銀髮族就業浪潮來襲，青銀合作已成趨勢，勞動部銀髮中心4月將針對人資需求，鎖定職場管理、法規解析、職場溝通及職場安全等4面向展開企業研習，協助事業單位企業管理。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心發布新聞稿指出，將於4月份展開111年度企業躍升研習活動，提供企業雇主及人資增進職能的管道。

銀髮中心主任余璦君表示，領導跨世代員工為現今企業管理人的一大課題，因應企業間求才競爭白熱化，雇主們相繼提升自己的職能，向頂尖求職者拋出橄欖枝，而為服務企業廠商，銀髮中心特別推出4場研習活動，除了邀請業界名師及勞資、職場相關法令及實務的專家分享，也將宣導政府協助資源。

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銀髮中心表示，研習活動鎖定「職場管理」、「法規解析」、「職場溝通」及「職場安全」等4個面向，特別針對企業人資需求，設計出4大主題，包含「職業安全衛生危害預防」、「掌握最新勞資相關的實務解析」、「職場必備！職場情境溝通術」及「跨世代領導與管理」等。

銀髮中心表示，活動皆為免費參加，全系列共4堂課，名額有限，歡迎企業報名參加，盼能協助企業管理人發展必備技能。（編輯：張雅淨）1110326