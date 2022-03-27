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原住民族語演說特優 國小得獎者盼用母語聊天

2022/3/27 14:44（3/27 15:11 更新）
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原住民族委員會27日在台北圓山大飯店表揚50名「全國語文競賽」的原住民族語情境式演說特優學生。原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）（左）與獲得國小特優的阿美族歐莉姿．席夫（Olic．sifo）（右）以全族語方式分享交流。（原民會提供）中央社記者張雄風傳真 111年3月27日
原住民族委員會27日在台北圓山大飯店表揚50名「全國語文競賽」的原住民族語情境式演說特優學生。原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）（左）與獲得國小特優的阿美族歐莉姿．席夫（Olic．sifo）（右）以全族語方式分享交流。（原民會提供）中央社記者張雄風傳真 111年3月27日
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（中央社記者張雄風台北27日電）原民會今天表揚50名「全國語文競賽」的原住民族語情境式演說特優學生，獲得國小特優的阿美族歐莉姿．席夫（Olic．sifo）表示，希望學校能有更多人講族語，可以一起聊天。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）今天於台北圓山大飯店表揚在「全國語文競賽」中，來自全國15族、共50名原住民族語特優學生，並贈送平板電腦與行政院禮品作為獎勵。

榮獲國小特優、來自花蓮縣北濱國小阿美族的歐莉姿．席夫提到，在家裡都是用族語和家人對話，但到了學校都沒人講族語，希望能有更多人可以講族語、一起聊天。

獲得國中特優、來自台東縣立都蘭國中阿美族的賴楊鴻 （Laic aki）表示，小時候是奶奶教他族語，但到國小時就忘了，到了國中才又開始重新學習。他笑說，國中族語老師告訴他，會講族語都是國寶，「所以我現在也是國寶了」。

夷將．拔路兒表示，如果沒有了語言，原住民族歲時祭儀就沒有辦法舉辦，沒有了語言，原住民族文化更無法傳承。

由教育部及原民會辦理的「全國語文競賽」於民國110年首度辦理本土語文情境式演說，讓競賽員現場抽題、即席準備演說內容，並透過四格圖片生活化的情境題目，讓學生從真實生活經驗出發，用族語講出完整演說。（編輯：張雅淨）1110327

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