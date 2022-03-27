中橫關原段坍方 逾千立方公尺土石阻斷交通

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）中橫公路台8線關原路段22日發生落石，今天下午117.4K上邊坡又坍方，道路阻斷，初步勘估坍落土石達1000立方公尺以上，搶修團隊由災害位置的2端同時搶修，盼縮短搶通時間。

近日東部連續地震及中橫公路山區降雨，省道台8線117.4公里處關原路段今天下午3時許上邊坡發生坍方道路阻斷，工務段接獲通報後，隨即動員搶修人員、機械趕往現場處理。

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公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段發布訊息表示，台8線117.4公里上邊坡坍方，初步勘估數量達1000立方公尺以上，搶修團隊安排由災害位置的東、西2個工作面同時進行搶修，希望能縮短搶通時間。

另外，為避免災害擴大影響等候人車安全，現場運用「遠、近端管制」概念，建立管制站，將現場等候人車引導前往附近相對安全處等候；目前現場仍由工務段全力搶修中，為避免影響搶修工作，呼籲用路民眾暫時勿前往此災害路段。（編輯：李錫璋）1110327