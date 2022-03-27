大潭電廠擴建移工群聚 桃市府完成職場130人採檢

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市大潭電廠擴建工程多名移工確診，桃園市政府衛生局今天派員進行職場環境評估疫調，釐清影響範圍，並安排鄰近工作區域職場相關員工採檢，已完成採檢130人，正在檢驗中。

桃園市政府衛生局下午發布新聞稿表示，接獲疾病管制署北區管制中心通報，觀音區大潭電廠的擴建工程案，昨天有移工出現感冒症狀，56名移工經快篩，其中44名呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性、12名陰性，大部分移工住在新竹縣的宿舍，後續由新竹縣政府安排宿舍員工及擴大採檢，共計52人陽性個案。

衛生局指出，市府今天立即進廠調查疫情，進行職場環境評估疫調，釐清確認影響範圍，並安排鄰近工作區域職場相關員工全面採檢，以找出可能病例，避免社區疫情擴散風險，目前已完成採檢130人正在檢驗中。

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衛生局說，發生確診病例的宿舍位於新竹縣新豐鄉，員工平時上下班都是搭乘專車由新竹至大潭電廠工作，衛生局已擴大匡列採檢相關可能接觸人員，後續會持續監測疫情發展及採檢情形，呼籲企業落實員工健康管理，針對移工宿舍生活管理及健康監測更要做好防疫措施。

衛生局表示，民眾若曾出入確診者足跡場所或覺得有採檢必要，可利用中壢區中正公園及桃園區中路公園開設2處採檢站進行採檢；若有發燒或上呼吸道症狀務必儘速就醫篩檢，平時應減少出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。（編輯：陳清芳）1110327