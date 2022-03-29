日本草莓再檢出9批農藥超標 食藥署尚在等日方說明

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食藥署29日公布，日本進口草莓又有9批遭檢出農藥超標，總重341.74公斤，全數在邊境攔截，未流入市面。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年3月29日

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（中央社記者江慧珺台北29日電）食藥署今天公布，日本進口草莓又有9批遭檢出農藥超標，總重341.74公斤，全數在邊境攔截，未流入市面；食藥署上週已函請日方於5月6日前說明，目前尚在等待回應。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有15件不合格產品，包含美國的寧夏杞子紅飲品與芹菜、中國的乾燥牛肝菌、智利鮮油桃、越南木鱉果油等；備受關注日本草莓，再增9批遭檢出農藥超標，全數遭退運或銷毀。

食藥署指出，這9批日本草莓是由上佳水果有限公司與梅村水菓有限公司進口，產自日本熊本與福岡，總重341.74公斤，皆檢出農藥殘留容許量不符規定。

根據食藥署公布資料，去年11月至今已有35批日本草莓遭檢出農藥超標，食藥署食品組簡任技正蕭惠文接受媒體電話聯訪表示，上月起已針對日本草莓採取最嚴格的逐批查驗管制，預計將執行6個月，並持續檢視邊境檢驗情況評估適當措施。

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針對日本草莓接連因農藥超標遭邊境攔截，蕭惠文說，連同本週公布的9批不合格草莓，上週已一併發函請日本主管機關說明不合格原因，以及後續預防改善措施，書面回覆期限為5月6日，但目前仍在等待日方回應。

蕭惠文表示，若日方評估認為有農藥殘留容許量調整需求，可依規定提出申請，食藥署將依照標準流程評估，並經過食品衛生安全與營養諮議會審查，通過後才可調整。（編輯：張芷瑄）1110329