竹縣增2例 皆為大潭電廠工程新豐宿舍群聚案衍生

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（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）新竹縣今天新增2例本土確診案例，皆是大潭電廠工程新豐鄉宿舍群聚案衍生，分別為宿舍保全人員與日前確診者的女兒，縣府持續進行疫調，以及相關足跡消毒。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，新竹縣今天新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診案例，都是大潭電廠工程新豐鄉宿舍群聚案衍生，其中案23086是宿舍保全人員，本國籍男性68歲。另一案23087是宿舍群聚確診者案22904的8歲女兒，女童為竹北安興國小學生。

縣府說，案23087部分，針對安興國小和補習班，初步匡列師生87人（學生72人、老師15人）列自主健康管理並採檢，今天下午4時30分將由醫護人員進駐校園，除匡列87人採檢外，將擴大回溯，預計採檢超過100人。

縣府表示，針對大潭電廠工程新豐鄉宿舍群聚案，縣府團隊持續疫調匡列採檢、辦理社區PCR篩檢，全案至今匡列接觸者居家隔離185人，自主健康管理加採檢44人、自我健康監測加採檢169人，合計398人（未包含案23087匡列對象）。

縣府指出，新增的案23086和案23087，初步疫調公共場所活動史為竹北和新豐等3處，均由清潔人員完成環境消毒作業。（編輯：李錫璋）1110329