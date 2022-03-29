更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》淨零轉型8年估催出4兆民間投資 2050拚再生能源占比破6成
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情111/300

竹縣增2例 皆為大潭電廠工程新豐宿舍群聚案衍生

2022/3/29 15:31（3/30 09:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）新竹縣今天新增2例本土確診案例，皆是大潭電廠工程新豐鄉宿舍群聚案衍生，分別為宿舍保全人員與日前確診者的女兒，縣府持續進行疫調，以及相關足跡消毒。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，新竹縣今天新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診案例，都是大潭電廠工程新豐鄉宿舍群聚案衍生，其中案23086是宿舍保全人員，本國籍男性68歲。另一案23087是宿舍群聚確診者案22904的8歲女兒，女童為竹北安興國小學生。

縣府說，案23087部分，針對安興國小和補習班，初步匡列師生87人（學生72人、老師15人）列自主健康管理並採檢，今天下午4時30分將由醫護人員進駐校園，除匡列87人採檢外，將擴大回溯，預計採檢超過100人。

縣府表示，針對大潭電廠工程新豐鄉宿舍群聚案，縣府團隊持續疫調匡列採檢、辦理社區PCR篩檢，全案至今匡列接觸者居家隔離185人，自主健康管理加採檢44人、自我健康監測加採檢169人，合計398人（未包含案23087匡列對象）。

縣府指出，新增的案23086和案23087，初步疫調公共場所活動史為竹北和新豐等3處，均由清潔人員完成環境消毒作業。（編輯：李錫璋）1110329

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀