台鐵安全改革 限速備援系統52套驗證完成待啟用

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）台鐵太魯閣號事故將滿一週年。台鐵今天舉行「安全改革推動情形」記者會，說明33方案已完成9項，其中限速備援系統已安裝52套並完成驗證，交通部核定後就可啟用。

台鐵營運安全處長林景山說，去年0402太魯閣號事故發生後，台鐵就透過人、車、路的面向，積極推動安全改革措施。

林景山說，台鐵為加速安全改革，去年5月擬定計畫，訂出6項策略，包括：健全工地管理、防止外物入侵、強化軌結構安全、車輛妥善率、確保行車安全運轉及引進安全管理系統，共有33方案，盼引進專業技術服務將各項作業指引內化落實至基層，目前已完成9項，今年再新增智慧鐵道方案，還有25項安全改革待努力。

在確保行車運轉安全部分，普悠瑪事故後，台鐵與中科院合作研發「限速備援系統」，當列車在ATP（列車自動保護系統）遭隔離後，透過「限速備援系統」讓列車時速不會超過60公里，確保行車安全，只要超速就緊急煞車。

林景山說，台鐵目前已在普悠瑪、太魯閣號列車安裝52套「限速備援系統」，並完成IV&V獨立驗證與認證，已提報交通部，交通部核定後就可啟用。

林景山說，「限速備援系統」共有400套，未來還會在其他列車陸續安裝。

台鐵在記者會中也公布從去年6月至今，台鐵未再發生重大行車事故，一般行車事故較去年同期降低12.82%、行車異常事件數（扣除天災）較去年同期降低1.18%，已初具成效。

不過，林景山也提到，一般事故及異常事件 進步率仍待加強，檢視KPI執行後的情形，第1季達成率是63%，第2季是58%。

林景山說，已完成的7項安全方案，包括：土地安全由台鐵負全責管理、健全緊急通報機制、預防斷軌、維關鍵零組件國產化、訂定重賞重罰激勵機制、智化巡軌、整合能量、落實ATP隔離開關遠端監視系統、安全技術研討會。（編輯：陳政偉）1110329