台灣旅遊電商攜手日本伊豆觀光機構 簽合作協定

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）台灣旅遊電商KKday今天在東京與日本伊豆半島觀光振興機構「美麗伊豆創造中心」簽署合作協定，成為此中心首度締結合作協定的對象。

KKday與美麗伊豆創造中心均期盼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平息後，大力促進觀光交流。

為防止COVID-19疫情擴大，台灣與日本正實施邊境管制措施，但雙方觀光機構和業者瞄準疫後旅遊商機，正進行準備作業。

近日從台灣抵達日本的KKday集團執行長陳明明今天透過視訊方式與推動「世界最美半島大計畫」的美麗伊豆創造中心的代表理事、靜岡縣三島市市長豐岡武士、專務理事植松和男簽署合作協定。

另外，在東京的記者會現場則是由KKday集團日本分公司副社長深井洋平、美麗伊豆創造中心常務理事林田充出席。

透過合作協定的簽署，KKday除了向日本和台灣等地旅客提供伊豆半島的旅遊商品外，也將協助伊豆的業者進行數位轉型（DX）、輔導旅遊目的地營銷管理組織（DMO）事業及人才培育等。

陳明明透過電話對媒體表示，目前疫情仍起起伏伏，但他看好今年下半年可以重啟國際交流的機會很大。台灣的民調顯示，未來重啟國際交流後，日本是國人最想前往的旅遊地點，身為旅遊相關業者，當前最該做的就是把前置作業準備好。

他表示，這兩年來，疫情使得全球觀光業大受影響，但KKday並未停下腳步，而是加速擴充了多項日本國內旅遊活動，目前在KKday平台上提供逾6000項日本國內的旅遊活動及逾一萬種活動體驗，KKday開發的數位轉型工具，已協助逾450家日本供應商進行數位轉型。

被問及疫後的旅遊型態和疫前將有何不同時，他答說，今後小型包團制的旅遊方式及戶外型的活動將受到青睞，過去國人造訪伊豆半島的人數雖不多，但這反而讓他覺得有較大的成長機會。

林田在記者會上介紹伊豆有火山地景與變化多端的地形，而這樣的地形孕育著豐饒的自然資源，使得伊豆成為食材的寶庫。伊豆半島地質公園於2018年被聯合國教科文組織（UNESCO）認定為世界地質公園，地質遺產的國際價值與人文活動受到高度評價。

他表示，地下深處的火山餘熱讓伊豆半島坐擁多座溫泉，例如熱海溫泉、伊東溫泉、修善寺溫泉是日本頗代表性的溫泉鄉。

曾旅居台灣5年的林田發現，很多日本輔導旅遊目的地營銷管理組織（DMO）雖然大力向國外宣傳旅遊魅力，但無配合推出實際的旅遊商品，缺乏實效。他在旅展中發現KKday的做法很符合美麗伊豆創造中心的需求，加上與曾旅居台灣的深井是老朋友，於是雙方很快就敲定合作協定。

林田表示，疫情發生前，每年訪台的日本觀光客約200萬人次，但訪日的台灣觀光客逾500萬人次，美麗伊豆創造中心與KKday合作有考慮到如何縮小台日觀光失衡的問題。

回顧疫情爆發前，2018年造訪伊豆的台灣觀光客約有4.16萬人次，占造訪伊豆的外籍觀光客的約一成，他期盼疫後有更多台灣觀光客到訪。

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伊豆半島在位於富士山麓的靜岡縣東端以南60公里，東西寬約40公里，海岸線有318公里長。日本放送協會（NHK）今年大河劇「鎌倉殿的13人」的舞台就是伊豆，因此靜岡縣及縣東20市町的行政、觀光協會、工商會等組成「推動伊豆及富士山周遊聯絡協議會」，盼能活絡地方經濟，並調查與這部日劇的相關歷史資源。

「鎌倉殿的13人」由男星小栗旬主演鎌倉幕府第2代執權（幕府將軍副手）北條義時（1163-1224年），靜岡縣伊豆之國市設有「鎌倉殿的13人 伊豆之國 大河劇館」。（編輯：高照芬）1110329

台灣旅遊電商KKday集團與日本的美麗伊豆創造中心簽署合作協定，29日在東京召開記者會，前者由等副社長深井洋平（右）、後者由常務理事林田充出席。中央社記者楊明珠東京攝 111年3月29日