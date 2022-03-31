重啟入境旅遊準備 觀光局規劃8行銷方案

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（中央社記者余曉涵台北31日電）為了重啟入境旅遊準備，交通部觀光局今天表示，針對疫後行銷模式及旅遊型態轉變，規劃8項行銷方針，包含加強台灣多元主題行銷等。

觀光局發出新聞稿表示，3月29日起連續3天召開全球15個觀光駐外辦事處研討國際行銷推廣線上會議，為重啟入境觀光、迎接國際旅客做好準備。

觀光局說，針對疫後行銷模式及旅遊型態轉變，規劃8項行銷方針，包含於主要來台旅客市場的重要媒體通路例如美國CNN等加強針對台灣觀光多元主題宣傳；積極參加亞洲及歐美主要城市國際旅展如日本TEJ（JATA）旅展；規劃邀請全球外賓包含KOL（意見領袖）、旅行社業者、媒體及航空公司等，來台實地採訪，讓其親身體驗及報導台灣是能夠讓旅客放心安全旅遊目的地。

另外，持續運用「線上台灣館」同步線上及實體旅展，整合台灣各入境市場業者聯絡資訊，讓台灣業者能在此平台與外國業者媒合及溝通，有助於推廣台灣旅遊產品；進行具有國際潛力的旅遊新行程開發，加強「跨域整合」旅遊服務中食宿遊購行產業鏈，向疫情趨緩後開放的國際觀光市場展現台灣的觀光魅力。

觀光局說，與駐外辦事處也密切推動籌辦各項雙邊會議，包含「台日觀光高峰論壇」、「台韓觀光交流會議」及「台越觀光合作會議」等，同時積極爭取其他國家與台灣開放雙邊會談。

觀光局指出，近年來持續續辦理各種線上行銷活動，同時逐步參與觀光推廣實體活動；針對各國業者強化線上交流會及教育訓練，宣傳台灣安心安全旅遊環境，並推廣多元主題旅遊包括生態、文化、美食及樂活等，以及宣傳6大魅力景區與自行車16條多元路線及綠道、鐵道旅遊，維持曝光度。

觀光局表示，110年在全球主要市場辦理媒體、新媒體、異業合作等各種活動計366場次，持續為台灣觀光維溫，並獲孤獨星球將台北列為2022最佳旅遊城市第2名，新月評等台灣穆斯林旅遊指數全球第2等殊榮。

此外，在面對邊境開放的準備，參考市場趨勢調查及客源特性，規劃優先布局以疫前來台客源數多主要市場國家如日、韓、新南向、歐盟、美加等，爭取國際來台旅遊市場復甦及成長。（編輯：管中維）1110331