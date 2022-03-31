更多編輯台推薦新聞：
彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》房租補貼適用對象增3倍多 7月起申請、4類族群可加碼
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情23/300

重啟入境旅遊準備 觀光局規劃8行銷方案

2022/3/31 12:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北31日電）為了重啟入境旅遊準備，交通部觀光局今天表示，針對疫後行銷模式及旅遊型態轉變，規劃8項行銷方針，包含加強台灣多元主題行銷等。

觀光局發出新聞稿表示，3月29日起連續3天召開全球15個觀光駐外辦事處研討國際行銷推廣線上會議，為重啟入境觀光、迎接國際旅客做好準備。

觀光局說，針對疫後行銷模式及旅遊型態轉變，規劃8項行銷方針，包含於主要來台旅客市場的重要媒體通路例如美國CNN等加強針對台灣觀光多元主題宣傳；積極參加亞洲及歐美主要城市國際旅展如日本TEJ（JATA）旅展；規劃邀請全球外賓包含KOL（意見領袖）、旅行社業者、媒體及航空公司等，來台實地採訪，讓其親身體驗及報導台灣是能夠讓旅客放心安全旅遊目的地。

另外，持續運用「線上台灣館」同步線上及實體旅展，整合台灣各入境市場業者聯絡資訊，讓台灣業者能在此平台與外國業者媒合及溝通，有助於推廣台灣旅遊產品；進行具有國際潛力的旅遊新行程開發，加強「跨域整合」旅遊服務中食宿遊購行產業鏈，向疫情趨緩後開放的國際觀光市場展現台灣的觀光魅力。

觀光局說，與駐外辦事處也密切推動籌辦各項雙邊會議，包含「台日觀光高峰論壇」、「台韓觀光交流會議」及「台越觀光合作會議」等，同時積極爭取其他國家與台灣開放雙邊會談。

觀光局指出，近年來持續續辦理各種線上行銷活動，同時逐步參與觀光推廣實體活動；針對各國業者強化線上交流會及教育訓練，宣傳台灣安心安全旅遊環境，並推廣多元主題旅遊包括生態、文化、美食及樂活等，以及宣傳6大魅力景區與自行車16條多元路線及綠道、鐵道旅遊，維持曝光度。

觀光局表示，110年在全球主要市場辦理媒體、新媒體、異業合作等各種活動計366場次，持續為台灣觀光維溫，並獲孤獨星球將台北列為2022最佳旅遊城市第2名，新月評等台灣穆斯林旅遊指數全球第2等殊榮。

此外，在面對邊境開放的準備，參考市場趨勢調查及客源特性，規劃優先布局以疫前來台客源數多主要市場國家如日、韓、新南向、歐盟、美加等，爭取國際來台旅遊市場復甦及成長。（編輯：管中維）1110331

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀