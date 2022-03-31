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花蓮慈濟醫院1護理師確診 急診室關閉快篩現人潮

2022/3/31 18:18（3/31 19:01 更新）
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花蓮縣31日新增1例確診，因確診者為醫院急診部護理師，引起不少民眾憂心，衛生局下午緊急開設篩檢站，開站不到半小時就發出超過200張號碼牌，現場出現排隊人潮。中央社記者張祈攝 111年3月31日
花蓮縣31日新增1例確診，因確診者為醫院急診部護理師，引起不少民眾憂心，衛生局下午緊急開設篩檢站，開站不到半小時就發出超過200張號碼牌，現場出現排隊人潮。中央社記者張祈攝 111年3月31日
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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）花蓮縣今天新增1例確診，這例確診者為花蓮慈濟醫院急診部護理師，急診室緊急關閉、清消。花蓮縣衛生局下午緊急開設篩檢站，開站不到半小時就發出超過200張號碼牌。

花蓮縣衛生局長朱家祥今天下午於花蓮縣府防疫記者會說明新增COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）病例案23529狀況，個案為花蓮慈濟醫院急診部護理師，確診時Ct值僅13.9，代表病毒量相當高，且確診前幾天都有上班，上午已緊急關閉急診室、移轉病患。

花蓮縣衛生局下午4時起於部立花蓮醫院開設快篩站，提醒3月15日至3月30日曾出入花蓮慈濟醫院急診室的民眾，可攜帶健保卡前往篩檢。

快篩站開站不到半小時，現場已出現排隊人潮，並發出超過200張號碼牌，不少人是醫院同仁、警察、消防隊員及長者。

部立花蓮醫院出動超過20名醫護人員協助快篩任務，花醫呼籲，有慈濟醫院急診室足跡者再前往快篩，若僅有呼吸道症狀，沒有足跡重疊者，可到指定診所由醫師評估發放公費家用試劑，自行居家檢驗及回報快篩結果。（編輯：戴光育）1110331

花蓮縣31日新增1例確診，這例確診者為花蓮慈濟醫院急診部護理師，急診室緊急關閉、清消，環保局並在醫院周圍消毒環境。中央社記者張祈傳真 111年3月31日
花蓮縣31日新增1例確診，這例確診者為花蓮慈濟醫院急診部護理師，急診室緊急關閉、清消，環保局並在醫院周圍消毒環境。中央社記者張祈傳真 111年3月31日
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