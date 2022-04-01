疫情擴大 花蓮慈濟醫護人員又3人確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮縣長徐榛蔚1日表示，新增3名COVID-19確診個案皆為慈濟醫院醫護人員。圖為環保局3月31日在醫院周圍消毒環境。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮縣長徐榛蔚今天表示，新增3名COVID-19確診個案皆為慈濟醫院醫護人員，連同先確診的護理師，4人都曾治療北部病童，目前仍持續疫調，匡列相關接觸者。

111年全國中等學校運動會聖火傳遞起跑典禮上午在花蓮縣政府大門前廣場起跑，徐榛蔚致詞時談及花蓮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況。

徐榛蔚表示，慈濟20多歲護理師昨天確診後，衛生局緊急匡列接觸者採檢，也開設快篩站供足跡重疊採檢，目前快篩1100多人都是陰性，慈濟醫院內540名醫護人員中，有3名醫護人員採檢陽性確診。

徐榛蔚指出，新增3名確診醫護人員分別為2名醫師及1名護理師，都在急診室服務，初步疫調發現，連同昨天確診的護理師，4名確診者都曾治療1名從北部來花蓮旅遊的病童。

徐榛蔚表示，其中1名新增病例也於慈濟大學任教，校方昨晚已緊急宣布改採遠距教學，上午進行校園清消。至於確診4人感染源，縣衛生局將於下午3時舉行記者會說明。（編輯：孫承武）1110401