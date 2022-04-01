花蓮慈濟大學教師確診 全校改採遠距教學10天
2022/4/1 00:56（4/1 14:23 更新）
花蓮慈濟大學1日起全校改採遠距教學至10日。（圖取自facebook.com/TCUfansPage）
（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮COVID-19疫情擴大，慈濟大學今天凌晨緊急宣布，校內有教師確診，教職員改居家上班，校方將匡列相關接觸者通知採檢，今天起全校改採遠距教學至10日。
慈濟大學今天凌晨0時許緊急發布聲明指出，晚間接獲通知1名教師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），第一時間啟動防疫應變計畫，今天起至10日採遠距教學，11日後再視疫情進行調整。
慈濟大學指出，今天將進行校園全面清消，所有校內外活動暫緩辦理，教職員改採居家上班，6日起教職員工依三級警戒模式上班，在校內及辦公室內需全程戴口罩。
慈濟大學職員告訴中央社記者，這名確診老師工作場域包含醫院，3月31日慈濟醫院急診部護理師確診後，被匡列採檢，於深夜確診，目前校方正積極配合疫調，匡列相關接觸者通知採檢。（編輯：楊昭彥）1110401
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