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疫情31/300

桃園某網購電商工作室群聚染疫 擴大採檢

2022/4/1 16:41（4/1 16:46 更新）
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桃園市長鄭文燦1日下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園本日新增20例本土個案，其中19例是某小型網購電商工作室群聚及衍伸個案，1例是中原大學學生。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月1日
桃園市長鄭文燦1日下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園本日新增20例本土個案，其中19例是某小型網購電商工作室群聚及衍伸個案，1例是中原大學學生。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月1日
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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園某小型網購電商工作室群聚及衍伸染疫19例，涉及多所學校，將擴大採檢。

市府說，目前又新增1名員警、2名中原大學學生相關、2例大潭電廠相關個案，列明天案號。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園今天新增20例本土個案，其中19例是某小型網購電商工作室群聚及衍伸個案，1例是中原大學學生。

鄭文燦表示，某小型網購電商工作室群聚及衍伸個案部分，職場有6人確診，1人是在新北市，5人（案23623、案23540、案23620、案23542、案23616）是在桃園。

鄭文燦說，確診電商員工案23623部分，同住家人有4人確診（案23619、案23621、案23622、案23624），和朋友的5歲以下女兒（案23544）、匡列學校等共54人採檢。

以及1名美術教室老師（案23618），因為案23544、案23619曾到美術教室上課，因此被感染，匡列美術教室24人居隔採檢；相關個案涉及新坡國小，擴大採檢247人、檢驗中，以及中壢高商擴大採檢50人、檢驗中。

鄭文燦表示，確診電商員工案23540部分，先生（案23643）和2名女兒確診（案23617、案23764）；個案涉及仁和國小，擴大採檢66人、採檢中。

鄭文燦表示，確診電商員工案23620部分，2名女兒（案23641、案23642）也確診；涉及私立衛理幼兒園，擴大採檢1392人、檢驗中。

鄭文燦表示，確診電商員工案23542部分，傳染給小叔和小叔老婆感染（案23541、23543）；確診電商員工案23616部分，傳給兒子（案23640），涉及私立希望城堡幼兒園，擴大採檢610人、檢驗中。

鄭文燦補充，另有1名員警陪病時採檢確診，尚無案號，將列明天個案，將採檢同辦公室等約650人；桃園市政府衛生局長王文彥補充，中原大學居隔部分，今天早上有驗出2例，將列明天個案；大潭電廠部分會再增加2例，列明天個案，相關居隔人數已超過1000人。

鄭文燦表示，中原大學確診學生（案23539），看診後採檢確診，同住室友6人居隔，中原大學擴大採檢1980人全數陰性；中原大學加上先前有2人確診，因此全校停課10天。

鄭文燦表示，大潭電廠二採802人全陰性；針對昨天個案23527任職的龜山區某科技大廠，採檢342全數陰性。（編輯：方沛清）1110401

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