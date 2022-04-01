新北公布確診者足跡 清明實施人潮儀表板

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市衛生局1日公布多處COVID-19確診者足跡，市府環保局也出動人車到各處加強清消，其中包含中和區美式賣場好市多。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年4月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府今天公布確診者公共足跡，包括好市多中和店等地，環保局立刻前往清消。市長侯友宜表示，下令各區公所在清明連續假期嚴陣以待，各風景區也將實施人潮儀表板資訊。

市府觀光旅遊局晚間公布，原訂4月3日開園的熊猴森「海世界水樂園」，因受近日疫情嚴峻，市府緊急喊卡，後續待疫情穩定，再擇日開放。

衛生局今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）13名確診者公共足跡，日期橫跨3月23日至31日，遍及新莊區宏匯廣場美食街、汐止區康寧街銘記越南美食，台北與台中、台南、高雄等地的車次，台鐵的基隆與汐止間區間車、台鐵板橋與桃園車站間班車。

公共足跡還包括，汐止區新台五路泰湘味美食坊、汐止東方美忠孝店、土城區永安路大潤發土城店、樹林區三多路統一超商、中和區自立路統一超商秀杉門市、中和區中山路2段好市多中和店。

另還有，中和區華新街雲南小吃、中和區和平街美廉社、林口區文化三路1段威秀影城、中和區捷運路全聯福利中心南勢角店、中和區和平街全家超商和平店、永和區民生路愛買永和店、中和區中華電信南勢角服務中心、湯姆熊歡樂世界中和環球店、爭鮮迴轉壽司新店家樂福店。

環保局表示，接獲公共足跡後，出動各區清潔隊的消毒人車，前往公共場所、賣場、社區等地，清消公共區域的環境。

市長侯友宜下午在防疫會議回答中央社記者提問表示，清明節連續假期時，全國人員移動祭祖，新北29區公所全面總動員，全力備戰不鬆懈，包括風景區人潮儀表板、各地老街防疫宣導、管制都會做。

他說，今天和衛生局長陳潤秋前往新北疫情相對緊繃的中和景福篩檢站關心最新篩檢情況，也提醒民眾在清明節假期，戴口罩做好個人防疫、保持室內通風，若自覺身體有疑慮也可前往社區篩檢站篩檢，儘速施打第3劑疫苗才是最重要的防疫作為。（編輯：方沛清）1110401

（新北市政府提供）

（新北市政府提供）

新北市長侯友宜（紅色背心者）1日前往疫情相對緊繃的中和區景福市民活動中心機動篩檢站，關心篩檢情況，也提醒民眾在清明節假期做好個人防疫。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年4月1日