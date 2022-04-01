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疫情12/300

北市再公布確診者足跡 中山堂、農委會入列

2022/4/1 21:13（4/1 21:43 更新）
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北市衛生局1日晚間再公布確診者足跡。（台北市政府提供）
北市衛生局1日晚間再公布確診者足跡。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳怡璇台北1日電）北市衛生局晚間再公布確診者足跡，遍及高鐵、客運、公車、捷運、航空等交通工具，以及中山堂、農委會大禮堂、松山機場等，這些足跡與舞蹈老師、台中婚宴案相關。

台北市衛生局晚間再公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，遍及各交通工具與場域，含高鐵616、661車次、統聯客運由台中港轉運站至台北轉運站、內湖幹線、218、630、611路公車、立榮航空B78829班次等。

捷運部分，台北車站、西門、大坪林、南京復興、港墘、景美、中正紀念堂等都入列；還有中山堂、松山機場、行政院農業委員會5樓大禮堂、台北捷運北投會館健身房等也都名列其中。

衛生局並說明各足跡關聯，案23762為舞蹈教師相關；案23734為新北社區相關；案23598、23630、23498、23633、23502是台中婚宴相關；案23275、23384、23258為舞蹈老師相關。（編輯：方沛清）1110401

（台北市政府提供）
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