清明連假前半有雨偏冷 後2天轉晴回暖

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）今天是清明連假首日，大陸冷氣團及華南雲雨東移影響，各地有雨，中部以北溼冷，中央氣象局預報，明天天氣和今天差不多，4日起漸好轉回暖，5日天氣更晴朗。

氣象局說，今天受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地有雨，越晚越明顯，中部以北及宜蘭、花蓮雨勢較持續，北部、東北部、東部及中部山區雨勢會較大；氣溫方面，中部以北及東北部平地低溫約攝氏14度左右，白天也只有15度至17度，感受溼冷，其他地區低溫16度至19度，高溫約20度至23度。

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氣象預報，明天天氣和今天差不多，仍受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，中部以北及宜蘭、花蓮降雨較全面，並可能有局部大雨，整天溼冷，其他地區也偏冷，降雨較局部。

氣象局預測，4日起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天漸轉舒適溫暖，北部、東北部氣溫可達20度以上，中南部25度至28度，東部23度至25度，且水氣逐漸減少，僅北部及東半部局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，5日氣溫再回升，水氣會更少，各地大多為多雲到晴。（編輯：李錫璋）1110402