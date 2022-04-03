台北市公布4確診者足跡 內湖好市多、大潤發入列

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市今天晚間公布4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案足跡，含內湖社區大學、大潤發內湖二店、好市多內湖店及搭乘捷運等，提醒民眾注意。

台北市衛生局晚間公布3名北市個案及1名基隆市個案的足跡，其中案23771曾到寶雅台北古亭店、夏慕尼新香榭鐵板燒台北南昌店、台北市內湖社區大學、碧湖步道、麥當勞內湖金龍店、大潤發內湖二店、好市多內湖店及搭乘公車、捷運等。

衛生局指出，案24334曾搭乘捷運並到過遠東SOGO台北忠孝館、萬華區廣州街的85度C及阿珍滷雞腳；案23882曾到過日康藥局、十方素食及金仙蝦捲等；案23376曾到鴻欣酒店及市民大道涮涮鍋。

衛生局說明，相關足跡已通知場域進行清消，請曾與確診者足跡重疊的民眾進行自我健康監測。

此外，衛生局表示，南港高工有數名學生確診，已與教育局聯繫進行疫調、安排採檢等事宜；教育局說明，南港高工確定有至少2人染疫，且分布在不同班級，即日起停止到校10天，12日可恢復正常上課。（編輯：方沛清）1110403

（指揮中心提供）

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