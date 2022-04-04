墾丁台灣祭防疫 設6座篩檢站恆春發放快篩

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在墾丁舉辦的「台灣祭」音樂活動有1名參加的北部民眾確診COVID-19，屏東縣政府4日開設6座篩檢站，並持續免費發放快篩試劑。（恆春警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月4日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）在墾丁舉辦的「台灣祭」音樂活動有1名參加的北部民眾確診COVID-19，屏東縣政府停辦昨天最後1天活動；縣長潘孟安今天表示，全縣設6座篩檢站，並持續發放快篩劑。

「台灣祭」音樂活動吸引超過3萬人參加，昨天出現北部南下參與活動的民眾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），縣府立即發出上萬通細胞簡訊通知參加的民眾，並發放上萬劑快篩劑，昨天並在恆春鎮設4處篩檢站供篩檢。

衛生局副局長張秀君今天向中央社記者表示，全縣篩檢站PCR共篩861人，全陰性；共發放3940劑家用快篩試劑，截至目前沒有回報快篩陽性個案。

潘孟安在臉書（Facebook）表示，屏東縣今天開設6座篩檢站，包括屏北區的屏東市國仁醫院、屏中區的潮州茂隆骨科、恆春半島的南門、恆春旅遊、恆春基督教醫院與恆春鎮衛生所，與確診者足跡重疊者，除了使用快篩劑，也能到這6處篩檢站篩檢。

潘孟安表示，縣府今、明兩天持續免費發放快篩試劑，發放對象為與確診者足跡重疊者，發放時間上午9時至12時、下午1時至4時，發放地點為恆春鎮衛生所和墾丁派出所。

台北女遊客（案24399）1、2日參加屏東縣政府在墾丁舉辦的「台灣祭」，2日收到台北職場同事COVID-19確診通知，趕緊到墾丁大街上的屈臣氏購買快篩試劑，驗出陽性，緊急通知主辦單位，立即由專責救護車送醫，最後PCR採檢確診。

屏東大學昨天也發布新聞表示，屏大有120名學生參加「台灣祭」收到縣府細胞簡訊，屏大決定自今天起至10日進行校園管制清消工作，並於期間所有課程進行遠距教學，收到細胞簡訊的學生在家自主健康管理。

「台灣祭」活動1日至3日在墾丁大灣舉行，吸引超過3萬人參加。1、2日晚間墾丁大街人潮爆滿，3日縣府發布確診者訊息後，昨晚墾丁大街人潮減少一半。不過，屏東縣警局交通隊今天資料，截至上午10時，在枋寮台1線、台17線的5岔路口，南下車潮仍比北上車潮多，顯示南下恆春半島及台東旅遊渡假的民眾仍多於北返民眾。（編輯：孫承武）1110404