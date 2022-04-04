國道部分路段時速不到40公里 下午估湧北返車潮

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清明連假第3天，根據即時路況顯示，國1竹北到新竹等部分路段已陸續湧現車潮。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北4日電）今天是清明連假第3天，根據即時路況顯示，國1竹北到新竹等部分路段已陸續湧現車潮，時速不到40公里。高公局預估國道下午將有大量北返車潮，要到晚間才會紓解。

根據國道即時路況資訊，今天中午12時，國道已有部分路段出現車潮，時速不到40公里，包含國1竹北-新竹、國3土城-樹林、國10燕巢-燕巢系統、國5南港系統-石碇、國5宜蘭-頭城。

高公局預估，今天下午壅塞路段將出現在國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、龍井-沙鹿、草屯-霧峰、竹山-中興；國5宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰等路段。

高公局預估，西部國道預計中午12時之後會逐漸湧現車潮，要到晚間11時才會紓解，國5早上起就會有車潮，要到深夜才會紓解。

省道部分，公路總局表示，預估今天出遊返程及返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含：銜接國道快速公路如中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道。

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還有主要省道幹道如台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台61線鳳鼻-香山、竹南及中彰大橋改建路段；觀光景點周邊道路包含北部台2線東北角及關渡-淡水路段、台3線及台7線大溪-慈湖路段，東部台8線太魯閣路段、台9線礁溪路段，南部台1線水底寮-楓港路段。

公路總局指出，台61線後龍路段南下（105k+900-106k+300），因路面破損搶修及考量用路人行車安全，將封閉南下內側車道，僅開放外側車道通行。（編輯：張雅淨）1110404