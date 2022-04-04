台灣祭有人確診 屏東4所大學即起至10日遠距教學

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屏東縣政府在墾丁舉辦的「台灣祭」音樂活動出現COVID-19確診者，因有許多學生前往參加，屏東4所大學公告，即日起全校或參加「台灣祭」學生遠距教學至10日。圖為屏東大學。（屏東大學提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月4日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏縣府在墾丁舉辦的「台灣祭」音樂活動昨天出現COVID-19確診個案，屏東4所公私立大學大多有學生前往參加，4所大學公告，即日起全校或參加「台灣祭」學生遠距教學至10日。

「台灣祭」活動昨天有1名北部遊客確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），由於她連續2天參加「台灣祭」，縣府停辦昨天最後1天的活動，同時發出上萬通細胞簡訊，並於恆春發快篩劑及全縣設6個篩檢站提供篩檢。

國立屏東大學初步調查，有120名學生參加「台灣祭」收到細胞簡訊，學校昨天發出公告，決定自今天起至10日進行校園管制清消工作，並於期間所有課程進行遠距教學，收到細胞簡訊的學生在家自主健康管理。

國立屏東科技大學今天也在學校臉書（Facebook）官網公告，凡是參加「台灣祭」的學生，自主管理到10日，11日再返校上課，有收到細胞簡訊的學生，就近到醫院進行篩檢，並通報校安中心進行健康關懷。

校方向中央社記者表示，目前正在調查收到細胞簡訊的有多少學生，截至下午5時為止，人數還不確定，但已知不少，至於是不是要全校遠距教學，還沒有決定。

私立美和科技大學也於今天在官網公告，基於防疫考量降低接觸與感染，採取預防性措施，並避免大量的日間部學生於連假後因實體上課而產生疑慮，自即日起停止學生到校，採遠距教學至8日止，校外班至10日止。

校方向中央社記者表示，3月31日學校召開防疫會議，因為疫情升溫，會議中已透過導師系統告知學生務必取消「台灣祭」活動，學生多已自動取消活動，到目前為止，沒有接到有學生收到細胞簡訊的訊息。

私立大仁科技大學也在今天公告，自即日起全校採取遠距教學至10日，校方表示，目前正在調查參加「台灣祭」學生人數。（編輯：陳仁華）1110404