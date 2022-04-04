農委會寵物管理科長 北市動保處長宋念潔擔任

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）農委會新設「寵物管理科」正式啟動，台北市動保處長宋念潔今晚證實將擔任首任寵物管理科長，她說，新職務相當具有挑戰性，會將動保處任內4年多的經驗加以發揮、運用。

行政院農業委員會昨天宣布寵物管理科正式成立，未來將全方位針對寵物管理展開完整制度規劃與推行，建構兼顧動物福利、專業及創新的寵物產業鏈，使寵物生活安心、飼主消費放心。

宋念潔今晚接受中央社記者電話訪問時表示，先前得知農委會將成立寵物管理科相關訊息後，認為工作相當具有挑戰性，所以於2月時去參加面試，並證實未來將擔任寵物管理科科長一職。

她說，擔任動保處長已4年多，自己是經過思考後才去參加新職面試，基於目前健康因素和家中小孩正值求學階段需陪伴，幕僚性質工作相對符合目前生涯規劃。

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宋念潔表示，3月初已先和台北市產業發展局長林崇傑報備新職一事，市長柯文哲和副市長黃珊珊也都知悉，現在人令流程仍在作業中，未來也會將動保處工作經驗帶到寵物管理科發揮、應用所長。

農委會指出，寵物管理科編制6人，每年預定編列新台幣1.5億元預算推動各項管理工作，另將支持各地方政府增聘近百名人力；除承接動物福利及產業發展使命，更要輔導新興寵物產業導入合理規範，為國內寵物市場建構兼顧動物福利、專業及創新的永續發展環境。（編輯：方沛清）1110404