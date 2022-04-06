學生確診不能考統測 升學將以外加名額協助

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（中央社記者陳至中台北6日電）教育部長潘文忠今天表示，學生如果確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），將不能參加統一入學測驗，後續升學管道會以外加名額的方式協助。

立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠專案報告「大學合併之問題與檢討」，潘文忠會前接受媒體聯訪，被問及4月30日到5月1日的四技二專統測，確診考生相關權益問題。

潘文忠表示，教育部已和統測中心密集會商，基本上會參照這2年的作法，採高規格防疫措施，除確診者外，居家隔離等考生已備妥防疫試場。確診者目前規範無法參加考試，後續升學會以外加名額的方式保障權益。

另外，今天全國共有13縣市、99學校全校停課或部分班級停課，媒體問及停課標準是否會調整？潘文忠表示，清明連假後，許多學生今天返校，是重要的觀察期，教育部會和中央流行疫情指揮中心保持密切聯繫，視疫情狀況滾動修正相關措施。

對於台北市長柯文哲昨天表示行政院推動「班班有冷氣」，可能會成「班班會跳電」。潘文忠今天表示， 當初規劃政策就有包含電力改善工程，也補助台北市學校約新台幣5億元。他認為柯文哲可能對政策有誤解，上述發言對辛苦投入的第一線同仁並不公平。（編輯：李錫璋）1110406