原住民族語言高級測驗70人合格 為歷年最多

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（中央社記者張雄風台北7日電）原民會今天表揚110年度族語認證成績優異者，其中高級測驗合格共計70人，為歷年合格數之最，「原住民族語言發展法」施行以來，原住民族語言傳習、保存、研究、推廣工作已見成效。

原住民族委員會今天舉辦「110年度族語認證頒獎典禮」，嘉勉成績優異者。原民會主委夷將‧拔路兒Icyang．Parod表示，期許每名受獎者未來都能夠成為族語推動先鋒，肩負起族語傳承的責任。

原民會發布新聞稿指出，「110年度原住民族語言能力認證測驗」各級合格人數計8454人，本次測驗成績通過各級別「最低年齡」有下降趨勢，年紀最小為7歲；而高級測驗合格人數共計70名，為歷年合格人數之最，30歲以下則有8名。

原民會認為，從測驗合格人數顯示「原住民族語言發展法」自106年公布施行後，原住民族語言傳習、保存、研究、推廣工作已見成效。

原民會表示，考取族語認證，可以獲得升高中及升大學的優惠措施、公費師資生及公費留學的資格、報考原住民族公務人員考試資格、擔任族語老師、語推人員，還有機會擔任原住民族電視台的族語主播。

原民會呼籲，考取族語認證，可以提供族人升學及就業的競爭力，並且讓語言文化傳承下去；未來原民會將持續提供更多的學習機會及管道。（編輯：陳政偉）1110407