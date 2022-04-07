更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠
運動

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 生活

原住民族語言高級測驗70人合格 為歷年最多

2022/4/7 18:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北7日電）原民會今天表揚110年度族語認證成績優異者，其中高級測驗合格共計70人，為歷年合格數之最，「原住民族語言發展法」施行以來，原住民族語言傳習、保存、研究、推廣工作已見成效。

原住民族委員會今天舉辦「110年度族語認證頒獎典禮」，嘉勉成績優異者。原民會主委夷將‧拔路兒Icyang．Parod表示，期許每名受獎者未來都能夠成為族語推動先鋒，肩負起族語傳承的責任。

原民會發布新聞稿指出，「110年度原住民族語言能力認證測驗」各級合格人數計8454人，本次測驗成績通過各級別「最低年齡」有下降趨勢，年紀最小為7歲；而高級測驗合格人數共計70名，為歷年合格人數之最，30歲以下則有8名。

原民會認為，從測驗合格人數顯示「原住民族語言發展法」自106年公布施行後，原住民族語言傳習、保存、研究、推廣工作已見成效。

原民會表示，考取族語認證，可以獲得升高中及升大學的優惠措施、公費師資生及公費留學的資格、報考原住民族公務人員考試資格、擔任族語老師、語推人員，還有機會擔任原住民族電視台的族語主播。

原民會呼籲，考取族語認證，可以提供族人升學及就業的競爭力，並且讓語言文化傳承下去；未來原民會將持續提供更多的學習機會及管道。（編輯：陳政偉）1110407

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載