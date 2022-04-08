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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
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台灣3月人口總數2326萬人 相比去年同期少25萬

2022/4/8 13:19（4/8 13:47 更新）
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內政部8日公布3月人口統計資料，人口總數為2326萬人，相比去年同期減少25萬人。圖為台北東區商圈逛街人潮。（中央社檔案照片）
內政部8日公布3月人口統計資料，人口總數為2326萬人，相比去年同期減少25萬人。圖為台北東區商圈逛街人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北8日電）內政部今天公布3月人口統計資料，新生兒人數達1萬2788人，較2月增加3171人；人口總數為2326萬8991人，相比去年同期減少25萬6632人，平均每天減少703.1人。

內政部今天公布111年3月戶口統計資料。人口數為2326萬8991人，與110年2月的人口數2331萬9776人相比減少5萬785人，若與去年同期相比則是減少25萬6632人，平均每天減少703.1人。

據內政部統計，出生數部分，3月新生兒為1萬2788人，平均約每3分半鐘出生一個嬰兒，其中男性6672人、女性6116人，折合年粗出生率為千分之6.46，較去年同期減少1031人，但較2月增加3171人。

3月人口死亡數則為1萬8239人，折合年粗死亡率為千分之9.22。

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而出生人數減死亡人數後計算出的「人口自然增加」部分，台灣3月的人口自然增加是負5451人；若以指遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」，3月則為負4萬5334人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口成長是負5萬785人。

另外，3月結婚對數合計1萬509對，其中不同性別1萬293對，相同性別216對，折合年粗結婚率為千分之5.31；3月離婚對數為4821對，其中不同性別4768對，相同性別53對，折合年粗離婚率為千分之2.44。（編輯：翟思嘉）1110408

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