高雄新增58例確診 13間特殊娛樂場所38人染疫

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高雄市長陳其邁（左2）8日在防疫記者會表示，高雄新增58例COVID-19本土確診，多數屬娛樂場所傳播鏈，包含雅閣、金芭黎、帝堡、大帝國4間娛樂場所，共造成28人染疫。並造成其他9個娛樂場所共10人零星確診。中央社記者曾以寧攝 111年4月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高雄今天新增58例COVID-19確診病例，包含13間娛樂場所相關共38人染疫，高雄市政府呼籲曾到相關場所的民眾盡快篩檢。另外，這波疫情目前影響3校，其中251人隔離。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，今天高雄共新增58例，多數屬娛樂場所傳播鏈，包含雅閣、金芭黎、帝堡、大帝國4間娛樂場所，共造成28人染疫。並造成其他9個娛樂場所共10人零星確診。

針對娛樂場所傳播鏈，陳其邁說，由曾參加台中婚宴的案23388傳染給案25606，再傳染到4間娛樂場所，並傳染到娛樂場所相關人員的家人，目前在第2、第3波傳染之間盡量進行有效控管。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，4間娛樂場所傳播鏈，除案25606工作的雅閣、金芭黎外，因雅閣員工有到帝堡活動，還有雅閣和大帝國員工又曾一起唱KTV，造成4間娛樂場所多人染疫。

其他確診部分，潘炤穎說明，有2例是隔離期間陰轉陽、12例尚在疫調中，1例屬台中案25005群聚事件、1例為桃園確診案接觸者、案25698接觸者1例、花東旅遊史2例，及小港境外移入造成家庭群聚感染案1例。

潘炤穎公布有確診者足跡的特定娛樂場所，包含1314科技酒店、日月星辰商務KTV、應酒瀧、迎荷小吃部、紅蘋果小吃部、樂世界小吃部、麗緻SPA養生會館、威尼斯精緻會館、香港之夜卡拉OK。

潘炤穎提醒，在娛樂場所中都是飲食、唱歌、聊天，很難戴口罩，又都是密閉空間，有染疫風險，呼籲民眾3月29日後有到這些娛樂場所消費、停留或與從業人員接觸，務必盡快到社區篩檢站採檢。

確診者足跡部分，潘炤穎說，包含SKM Park、小港中正體育場、三和市場、漢神巨蛋購物廣場、瑞豐夜市、錢櫃建興店、中正技擊館等多處都入列。

高雄市政府教育局長謝文斌並報告各校受疫情影響情況，目前有1所國小全校停課，共119人居隔，76人自主健康管理；1所高中2班停課，101人居隔，93人自主健康管理；另有1間幼兒園，共2班停課，31人居隔、56人自主健康管理。停課期間除啟動線上教學，也設立校園關懷防疫專線，讓學生停課不停學。（編輯：郭諭儒）1110408

台灣8日新增384例COVID-19本土病例，創下今年單日確診數新高，分布在17縣市，其中高雄市58例。圖為高雄市環衛人員8日針對鳳山區1間幼兒園進行清消。中央社記者董俊志攝 111年4月8日