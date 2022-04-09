新竹縣增8例本土 1確診者感染源不明

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣9日電）新竹縣今天新增8例本土確診，包含台中婚宴延伸醫院群聚3例、柔術運動館群聚1例、新豐群聚3例，及1名確診者感染源不明，相關疫調持續進行中。

新竹縣政府發布新聞稿表示，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）8例本土確診，其中台中婚宴延伸醫院群聚新增案3例，分別有20多歲女性、40多歲女性，2人為醫院8樓負責照顧確診個案護理師，50多歲女性則是8樓清潔人員。

竹縣府指出，醫院群聚案的3人均高風險工作定期採檢，昨天陽性確診，CT值14.9至37.3間，初步疫調匡列接觸者有7名醫護居家隔離，4名家人自我健康監測。

竹縣府表示，柔術運動館群聚相關今天新增案26513，為40多歲女性，是日前公布案25166的母親，匡列居家隔離時一採陰性，後來出現鼻塞，昨天2採陽性確診。柔術館群聚累計已9例確診。

另外，竹縣情侶檔親友群聚相關今天增加3例。其中案26778為18歲男性，就讀新竹市某高中，因有喉嚨痛症狀，得知友人案26251確診時，主動自行快篩陽性，昨就醫PCR（核酸檢測）採檢確診，CT值15.4。

案26957為18歲男性，是案26778的同班同學，昨天得知同學確診時，主動快篩陽性，就醫PCR陽性確診，CT值22.2。

案26956則為20歲女性，是案26778另一名同班同學（非案26957）的姊姊，也因喉嚨痛、得知朋友圈有人確診而主動採檢後確診，CT值14。

竹縣府表示，新增確診者案26676為40多歲男性，日前出現喉嚨痛，休假後返回工作崗位前，應公司要求快篩，結果陽性，昨就醫採檢PCR陽性確診，目前正疫調確認感染源，初步匡列22人居家隔離、3人自主健康管理及1人自我健康監測。

新竹縣府表示，社區篩檢站持續開設，今天、明天晚間6時至9時於竹北新仁醫院急診室外提供篩檢服務，呼籲與確診者足跡重疊民眾攜帶健保卡和身分證免費篩檢。（編輯：方沛清）1110409