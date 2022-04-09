嘉市新增1例KTV員工確診 店家停業至19日

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嘉義市長黃敏惠9日在線上記者會宣布，嘉市新增1例COVID-19本土確診個案，為中興路上瑪格KTV的外場男員工；瑪格KTV自8日起停業至19日，已進行環境清消。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月9日

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義市新增1例COVID-19本土確診個案26784，為30多歲男性，為瑪格KTV外場員工，因4日曾接觸確診者，瑪格KTV昨天起停業4月19日，14名員工、3名家人匡列居家隔離。

嘉義市長黃敏惠下午召開線上記者會，嘉義市新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案26784，為中興路上的瑪格KTV的外場男員工，在4月4日曾與台南市確診案25431接觸，因曾進入確診者KTV包廂協助端送茶水等服務，全程戴口罩，個案於5日匡列為自主健康管理並安排PCR檢驗，5日PCR採檢為陰性。

衛生局於8日提供居家抗原快篩，要求瑪格KTV工作人員再次採檢，案26784快篩為陽性，後續送醫採檢PCR陰轉陽，個案除工作及住家，未有其他公共場所活動史，已收治專責病房，匡列家戶接觸者3人及職場工作人員14人為居家隔離。

黃敏惠指出，如經衛生單位通知於4月4日晚上10時至8日中午12時間，曾至瑪格音樂飲食館（KTV）消費民眾，請攜帶健保卡前往醫院執行公費PCR檢驗，後續檢驗報告可透過健保快易通APP查詢，結果出來前，請回家等候報告並戴好口罩、禁止外出。

黃敏惠表示，若採檢結果為陰性的民眾，應進行自主健康管理措施，自主健康管理者禁止與他人從事近距離或群聚型活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似活動，外出全程佩戴口罩。

目前瑪格KTV於昨天得知員工確診後，即停止營業並進行內部環境清消，預計停業至4月19日，全部員工也匡列為居家隔離身分。（編輯：黃世雅）1110409