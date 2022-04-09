台中新增7例確診 國中生搭公車上補習班

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台中市政府9日下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，市長盧秀燕（圖）會中表示，除8日先公布3例無全國案號外，另有4例個案，共新增7例。中央社記者趙麗妍攝 111年4月9日

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市長盧秀燕今天宣布新增7例，包含昨天公布3例無全國案號，另增加4例，其中，國中生因表哥染疫接觸後確診，曾搭公車到補習班，匡列60名接觸者，採檢全陰性。

台中市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，盧秀燕表示，除昨天先公布3例無全國案號，另有4例本土確診案例，共新增7例。為朋友、沙鹿國中生、花蓮醫療院所群聚案的家人。

衛生局長曾梓展針對疫情說明，80多歲的阿嬤（案26515，為案26149的太太），已接種3劑，因清明連假兒子返回台中，北返後確診，阿嬤被匡列，6日上午出現症狀，8日採檢確診，已收治醫院隔離治療。

另案26516、26517為新社高中國中部兄妹，均已接種2劑疫苗，清明連假北部親友（案25220）來訪後確診，家人被匡列採檢，兄妹在7日採檢確診，同住家人匡列4人，兄妹就讀學校停課10天。

20多歲女性（案26519），因男性友人（案26518）在5日出現症狀，6日快篩陰性，8日因男性友人發燒經快篩為陽性，2人一同就醫採檢均確診，目前隔離治療中，相關接觸者35人已安排採檢。

10多歲沙鹿國中生（案26779），已施打2劑疫苗，1日至5日與家人到高雄表哥家，7日因表哥確診匡列，8日採檢確診，父母因採檢陰性，居家隔離中。

該名學生6、7日有到校上課，並搭306公車至沙鹿區克林頓補習班及沙鹿區育登補習班，已安排家人、學校、補習班師生等60人採檢，全數陰性，另公共足跡尚有麥當勞沙鹿沙田店，已通知業者清消。

30多歲女性（案26780），4月4日因妹妹（案24870）確診，經通知接觸者採檢陰性，進行居家隔離，6日出現症狀，8日快篩陽性，經送醫PCR採檢確診，隔離治療中，因是居隔中轉陽性，可傳染期間無台中市公共足跡。（編輯：黃世雅）1110409

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