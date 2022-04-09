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疫情47/300

桃市府公布確診足跡 68處含火車站、台茂、攀岩館、KTV

2022/4/9 16:19（4/9 16:43 更新）
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桃園市政府9日公布確診者足跡，包括台茂、火車站、好市多等地。（桃園市政府提供）
桃園市政府9日公布確診者足跡，包括台茂、火車站、好市多等地。（桃園市政府提供）
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（中央社記者葉臻桃園9日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡，共有4大張圖表、68處地點，包括多家超商、百貨及賣場、餐廳，搭乘台鐵、客運，以及去過世紀帝國KTV、攀岩館、夜市等處。

桃園市政府下午公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調公共場所足跡，包含24例個案共68處足跡，足跡日期自3月30日至4月7日。

足跡包含多家7-11、全家便利超商、萊爾富，以及桃園觀光夜市、大潤發中壢店、原岩攀岩館A19店、平鎮南勢郵局、全聯武陵店、COSTCO桃園南崁店、桃園火車站。

搭乘國光客運1818路線（台北至中壢）、桃園客運1路公車（桃園至中壢）、桃園客運5014公車、台鐵中壢站至桃園站、桃園客運5059和952公車。

以及去過台茂購物中心、欣桃大飯店、家樂福桃園大豐店、世紀帝國KTV、MINISO桃園ATT店，以及多家餐廳等處；桃市府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：陳政偉）1110409

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
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