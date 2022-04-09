屏東新增14例本土 九如小吃部9人群聚感染

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屏東縣政府9日公布新增14例本土確診個案，寫疫情以來屏東單日新高紀錄，其中九如鄉「天上人間」小吃部因高雄確診者案25601曾至店內消費，造成服務員及客人9人接觸確診，小吃部環境全面加強清消。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月9日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）屏東縣政府今天公布14例確診個案，創有史以來單日新高紀錄；其中，九如鄉「天上人間」小吃部因高雄市確診者案25601曾至店內消費，造成服務員及客人9人接觸確診。

屏東縣長潘孟安下午召開直播記者，公布14例縣內本土案例，潘孟安表示，九如鄉「天上人間」小吃部因高雄市確診者案25601曾至店內消費，造成服務員及客人9人接觸確診，已匡列187人採檢，含173人居家隔離、14人自主健康管理，同步隨疫調持續匡列中。

潘孟安表示，這是屏東有史以來最多案例的一天，其中特殊場所群聚9例，未來還是要持續落實防疫措施，才能維持生活如常，多數案例為娛樂場所群聚，將由警察局加強特殊娛樂場所防疫查核，務必阻斷可能的傳播鏈。

另外，屏東基督教醫院染疫護理師，PCR（核酸檢測）2採、3採都是陰性，衛生局指出，這名護理師通報確診後，院方即進行全院環境清消及篩檢相關接觸者，包括內部員工、住院病人、看診民眾及陪病家屬，總共篩檢3789人，PCR結果皆陰性。

衛生局表示，護理師後續2次採檢都是陰性，研判醫院場域及相關人員已沒有感染風險，屏基篩檢工作自9日下午起停止運作，接到醫院簡訊還沒篩檢民眾不必再前往篩檢。

縣府統計，自4月3日「台灣祭」之後至8日全縣社區篩檢站，包括小琉球在內，總計篩檢5934人，僅1人陽性，其餘全部都是陰性，而篩檢中唯一的陽性確診者為小琉球案26529，他在泰式餐飲店服務，因工作地點曾有確診者足跡，7日至小琉球三隆宮PCR採檢確診。

九如鄉「天上人間」小吃部確診9人案號分別為26678、26679、26680、26681、26792、26959、26960、26962、26963。

另一群聚案為花蓮案，案26682為9歲國小學生，是清明連假回花蓮探親確診案25695的姐姐，因被匡列居家隔離，隔離期間陰轉陽確診，目前收治在醫院治療。

另外，案26791為高雄大帝國娛樂場所群聚接觸者；案26961、26964為情侶，曾與高雄市確診者接觸。

衛生局向中央社記者表示，由於這幾天屏東縣疫情升溫，屏東縣內的各處篩檢站前往篩檢的人潮也變多。（編輯：黃世雅）1110409

（屏東縣政府提供）

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