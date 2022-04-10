竹市增7例本土確診 關東國小案及足跡重疊延伸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）新竹市今天新增7例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，個案包括竹市關東國小案延伸及與外縣市確診者足跡重疊而延伸匡列確診，竹市政府下午將公布相關足跡。

新竹市政府發布新聞稿表示，竹市今天新增7例本土確診個案，分別是案27091、27517、27092、27093、27094、27276、27516。

其中，案27091為未滿2歲男童，與案26389（4月8日的個案，未滿5歲男童）受同一個保母案27517照顧，匡列後PCR（核酸檢測）陽性。

新竹市政府衛生局說明，因案27091而匡列7人進行採檢及居家隔離；至於案27517是在居隔期間出現肌肉痠痛、喉嚨癢、發燒等症狀，PCR採檢陽性。

衛生局表示，案27092為30多歲男性、案27093是30多歲女性，2人為夫妻，4月3日曾與案26390一同於外縣市友人家聚餐，匡列PCR採檢陽性，共匡列同住家人7人、公司員工8人進行採檢及居家隔離。

衛生局指出，案27094為30多歲男性，與4月8日公布的案26142同行至花蓮旅遊，足跡與花蓮案25446重疊，受匡列、PCR採檢陽性，匡列人數確認中。

衛生局表示，案27276為40多歲女性，為日前公布案25251關東國小學生的母親，案25251確診後即由案27276陪同於醫院照顧，她昨日出現發燒及咳嗽症狀，經PCR採檢陽性，因其可傳染期皆在醫院，無匡列接觸者。

衛生局指出，案27516為20多歲男性，為外縣市案26073匡列對象，居隔第2天出現發燒、喉嚨癢、嗅覺異常等症狀，PCR採檢陽性。（編輯：戴光育）1110410