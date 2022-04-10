拚節能3000元補助換家電？經部：時程與財源都未確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北10日電）傳出經濟部鎖定冷氣、冰箱耗能家電產品汰舊換新，每台最高可享新台幣3000元補助；經濟部能源局今天表示，節能家電補助確實是有效作法，但相關計畫還在規劃階段，財源、上路時程皆未確定。

國發會3月底端出2050淨零排放路徑圖，國發會主委龔明鑫接受中央社獨家專訪時表示，2030年前新興技術發展尚未成熟，進展會相對較慢，拚節能將是重點工作，以擴大對工業、服務業、住宅等部門節能補助，帶動台灣全面轉變。

其中住宅部門補貼範疇包含空調、冰箱、電熱水器、照明等，政府將進行細部盤點後，對外公布完整節能戰略計畫及實際補助項目。

有關媒體報導，經濟部能源局已把汰舊換新家電補助計畫向國發會申請預算，鎖定冷氣、冰箱耗能家電產品汰舊換新為一級能效新品，每台可享新台幣3000元補助，最快明年上路；能源局官員告訴中央社記者，目前計畫尚未拍板，後續預算經費、期程也還沒確定。

官員進一步指出，淨零中長程計畫去年即在醞釀，相關計畫已送達環保署。

回顧經濟部過去曾於2017至2020年實施新節電運動，其中即包含與民眾切身相關的照明、冷氣等節能設備汰換補助，最高享3000元補貼，4年下來節電效益達46.11億度，優於原先訂定目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

官員指出，當時每年20多億預算、共計補助約80萬台家電，民眾很有感，節能家電補助確實有其效果，也發揮減碳引導作用。

官員表示，雖然補貼計畫已於2020年落日，但民眾仍可參與財政部針對冰箱、冷暖氣機等的貨物稅減徵計畫，最高可減免2000元。貨物稅減徵計畫兩年一期，表定明年6月結束；不過，考量成效佳，民眾網路申請也方便，預計下半年進行稅式評估，視評估結果，建議財政部延長計畫的可能。（編輯：林淑媛）1110410