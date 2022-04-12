民眾委託消基會驗不明管道中藥 6件摻西藥涉違法

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消基會12日召開記者會表示，消費者委託送驗38件中藥有無摻西藥，國內醫療院所及藥商、藥局共12件未檢出，另26件其他或不明來源管道中有6件、占23%被驗出，並涉違反「藥事法」。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年4月12日

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）消基會今天表示，消費者委託送驗38件中藥有無摻西藥，國內醫療院所及藥商、藥局共12件未檢出，另26件其他或不明來源管道中有6件、占23%被驗出，並涉違反「藥事法」，呼籲別用來路不明中藥。

消費者文教基金會今天召開「2021年中藥檢測報告」記者會」，做出以上發布。

消基會指出，每年都開放接受國人委託送驗中藥有無摻西藥、含重金屬的檢測，2021年度共接獲45件委託送驗，其中38件申請檢驗有無摻西藥，藥品來源共計三類，其中國內醫療院所（中醫診所/醫院）7件、國內藥商藥局（中藥行、蔘藥行）5件，都未檢出摻西藥。

消基會並說，第3類為其他或不明來源管道，送驗26件，有6件驗出摻西藥；包含親友贈送的6件中有1件驗出、託人購買的3件全數驗出、郵購5件中有1件驗出、來自國外的2件未驗出、廟宇神壇的1件未驗出，以及其他來源的9件有1件驗出。

上述驗出的西藥成分，消基會補充，以止痛、消炎為主，但也有壯陽劑他達拉非（Tadalafil），相關副作用會對心臟病患者不利，呼籲消費者千萬不要服用來路不明的中藥。

關於中藥摻西藥，消基會說，已涉及違反「藥事法」第20條第1項「未經核准、擅自製造」而為「偽藥」，販售偽藥的業者可依「藥事法」第83條規定，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。

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消基會還說，依法不能在網路上提供藥品給消費者，有這類行為的業者已涉及密醫行為，可依「醫師法」第28條規定，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬以上、150萬元以下罰金。

另外，委託消基會檢驗含重金屬方面，檢測59件樣品全數符合衛福部中醫藥司「複方製劑及單味製劑之總重金屬限量30ppm以下」的規定。其中，申請檢測是否含有重金屬鉛的有21件，申請檢測是否含有重金屬汞及鎘成分的，分別各有19件。（編輯：陳政偉）1110412