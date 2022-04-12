建中校長徐建國將退休 大同高中校長莊智鈞轉任

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市立建國中學校長徐建國將退休，新任校長遴選結果今天出爐，由大同高中校長莊智鈞轉任。莊智鈞說，未來會持續保留自由學風，並期許學生表現及課程更精進。

徐建國在104年上任建國中學校長，原本任期到112年8月，因個人因素在任期屆滿前一年申請退休，台北市教育局為此舉辦校長遴選，結果在今天出爐。

教育局發布新聞稿指出，經市立高級中等學校校長遴選委員會審議，建中校長將由大同高中校長莊智鈞轉任，莊智鈞具備多年校長及行政經驗，期許莊智鈞帶給建中新氣象、新想法，並積極帶領建中邁向創新及國際。

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莊智鈞接受媒體電訪表示，目前教育趨勢為自由學風，建中一直保有這樣的特色，未來將持續保留這樣的風氣，並與學校老師一起討論、思考如何協助孩子無論在賽事或課程上的表現都能持續精進。

此外，教育局指出，中山女高校長吳麗卿將退休，缺額由永春高中校長張云棻接棒，期許張云棻在永春高中推動品牌經營及卓越教學團隊的成功經驗，能為中山女高帶來新動力。（編輯：方沛清）1110412