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竹市新增11例 足跡包含麥當勞等匡列35人

2022/4/14 17:28（4/14 19:09 更新）
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新竹市14日公布確診者足跡。（圖取自facebook.com/taiwango0527）
新竹市14日公布確診者足跡。（圖取自facebook.com/taiwango0527）
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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹市今天新增11名確診個案，足跡有麥當勞中正店（內用）、龍巖新竹會館等，而其中1名為桃園市消防員，市府共匡列35人，相關疫調進行中。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，新增11名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，年紀以20到40多歲為主，包含外縣市職員染疫於竹市職場群聚案、有確診者接觸史或足跡重疊等，總共匡列35人。

新竹市衛生局說明，其中，案30313為30多歲男性，為桃園市政府所公布的消防員，休假返回新竹住家，昨天出現喉嚨痛症狀，經採檢陽性確診，另職場疫調由桃園市政府進行中。

衛生局指出，相關足跡麥當勞中正店、統一超商盛天門市、龍巖新竹會館、原味燉品屋（內用）等，請民眾多加留意。

衛生局說明，新竹市今年確診累積人數至今共90人，全數皆為輕症、無症狀，無重症。（編輯：謝雅竹）1110414

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