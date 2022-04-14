賴清德雲科大聊未來 盼學子成為Eagle面對挑戰

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雲林科技大學通識教育中心14日舉辦「賴副總統和你談未來」講座，邀請副總統賴清德（前左5）與學生演講「和你一起聊未來」，盼讓青年學子面對未來更有信心。 中央社記者姜宜菁攝 111年4月14日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）副總統賴清德今天到雲林科技大學講座，與學生談未來，賴副總統提到2020年後世界有4項變數，挑戰更大機會也更多，盼學子成為Eagle面對挑戰，成就更美好的台灣與世界。

雲林科技大學通識教育中心今天舉辦「賴副總統和你談未來」講座，邀請賴副總統向學生演講「和你一起聊未來」，讓大家面對未來更有信心。

賴副總統演說時提到，祖父輩屬於農業時代，是跟街坊鄰里競爭；到了父輩一代，是跟城市競爭；到了他這一代是跟全國同年齡的競爭；而現在年輕人則要跟世界競爭。

賴副總統認為，各行各業成功的人都有他的天賦，不過最重要的一點是全心全力的投入；全球在2020年以後有4項變數，包含COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、地緣政治、工業4.0與氣候變遷，新世代的大學生，比他當學生時面對的挑戰更大，但機會也更多。

賴副總統強調，面對未來，要具有Earth「環保愛地球」、AI「智慧新科技」、Global「國際觀」、Learning「跨域學習」，以及Edge「競爭優勢」，被稱為老鷹E.A.G.L.E.的五項素養，將成為重要關鍵。

賴副總統期勉學生成為老鷹，勇敢面對挑戰、掌握機會、實現自我，成就更美好的台灣及世界。

座談會中，來自馬來西亞、就讀文化資產維護系的陳同學與賴副總統分享，她覺得台灣的學習風氣好，隨時可以取得資源，這是台灣學生所具備的的競爭優勢。

賴副總統對此回應，台灣政府會繼續努力，想辦法讓更多在台的華僑年輕人能留在台灣，共創更美好的台灣。（編輯：陳仁華）1110414