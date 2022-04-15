宜蘭收容所1保全確診 擴大快篩3人陽性將PCR

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（中央社記者劉建邦台北15日電）移民署今天表示，宜蘭收容所1名保全14日確診，即針對所內100多名工作人員及200多名收容人快篩，其中3人為陽性，將進行核酸檢測（PCR），收容所已清消。

內政部移民署發布新聞資料指出，北區事務大隊宜蘭收容所1名保全人員14日晚上10時許接獲當地衛生單位通知確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因當事人無症狀，依衛生單位指示，已在家自主健康管理。

移民署表示，事發後即針對宜蘭收容所100多名工作人員、200多名收容人快篩，結果有3人陽性。其中，1人為在家休假職員及1名未服勤保全，2人已至醫院採檢PCR；還有1人為女性受收容人，已安置單人隔離寢室，將安排至醫院採檢PCR。

移民署指出，這名女性受收容人在入所前採檢為陰性，但後續快篩陽性，且未出現症狀，宜蘭收容所將配合衛生單位指示採取必要措施，會要求所有人員快篩並持續追蹤，且場所已全面清潔消毒。

針對ETtoday新聞雲報導宜蘭收容所傳出快篩劑不足，移民署表示，宜蘭收容所快篩劑足夠，已替工作人員及收容人快篩，且收容人要經採檢PCR且為陰性，才能進收容所。

移民署指出，收容所平時就有落實各項防疫及清消作為，並訂緊急應變計畫，且曾多次演練，若遇疫情，將依緊急應變計畫，調度相關勤務或安排其他收容所支援收容等處置作為。（編輯：戴光育）1110415