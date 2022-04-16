早安世界》疫苗規定再強化 4/22起遶境、上健身房須打滿3劑

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中央流行疫情指揮中心15日宣布強化第3劑COVID-19疫苗接種規定，遶境、進香團等自22日起須出示3劑接種證明。圖為新北市板橋區一處廟會花車遊行活動，參與人員戴上口罩防疫。中央社記者王騰毅攝 111年4月15日

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疫苗規定再強化 4/22起遶境、上健身房須打滿3劑

國內疫情延燒，中央流行疫情指揮中心15日宣布強化第3劑COVID-19疫苗接種規定，未來公費疫苗第1、2、3、7類對象（醫事人員、中央及地方政府防疫人員等），以及矯正機關、殯葬場所及24類場域的工作人員，自4月22日起須完成第3劑疫苗接種。同時，會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離的活動，如民眾遶境、上健身房或旅行社導遊帶團，22日起也將要求必須出示第3劑疫苗接種證明。（看完整報導）

本土增1209例 陳時中：防疫以減災為重點強化疫苗藥物

國內15日新增1209例本土病例，創台灣出現COVID-19疫情以來單日新高，高風險區域增列花蓮縣、高雄市，中症個案新增10例。媒體詢問本土確診是否可能累計破百萬例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，並非不可能，他並強調未來防疫重點不在於疫情規模大小，而是要做好減災，像積極接種疫苗、藥物整備足夠並強化輕重症分流。另外，食藥署17日將開專家會議審查兒童疫苗，5至11歲孩童有機會先開放接種莫德納疫苗。（看完整報導）

18歲公民權修憲複決確定綁九合一大選 11/26投票

立法院會3月表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權，但全案仍得經過公民複決確定。根據規定，立院提出憲法修正案經公告半年，應於3個月內投票複決。中選會15日公告，因選務籌辦時間充裕、防疫考量等因素，將於11月26日與9項地方公職人員選舉同日舉行這項修憲複決投票。（看完整報導）

李明哲遭中國控「顛覆國家政權」關押5年 刑滿獲釋返台

在中國服刑5年期滿的台灣非政府組織工作者李明哲15日自廈門搭機返台。他在獲釋後與妻子李凈瑜透過臉書發表聲明，感謝國內外人士及團體5年來的營救，並說現在感受是「被愛緊抱」，而非恐怖圍困。李明哲因網路言論，2017年3月經澳門入境中國時遭逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年和「剝奪政治權利」2年，於湖南赤山監獄服刑，14日刑滿獲釋。但目前至少仍有李孟居、蔡金樹、施正屏和鄭宇欽等4名台灣人被中國官方指為「間諜」，遭限制自由未能返台。（看完整報導）

與王國材溝通不歡而散 台鐵工會：5/1萬人集體休假

交通部長王國材15日與台灣鐵路工會溝通，工會對交通部草擬的台鐵公司化條例草案有不同意見，要求撤回，但遭到拒絕，雙方不歡而散。台鐵工會為此發動員工於5月1日勞動節當天休假，並鼓勵會員簽署不加班聲明。工會表示，目前已有1萬2000名員工簽署響應，且持續增加中。台鐵有員工1萬5千餘人，大規模休假恐將造成列車停駛。（看完整報導）

美國會訪團不甩中國抗議堅訪台 參議員：是時候讓中國付出代價

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆率跨黨派議員團14日抵台訪問，總統蔡英文15日上午接見。參院外委會主席梅南德茲致詞時說，此行要展現美國對台灣的支持，而中國在行前曾發函表示不滿，但他們沒有退縮，堅定表達對台承諾。葛瑞姆表示，中國對台灣日益挑釁，美國會積極因應，因若放棄台灣相當於放棄自由民主，這對全人類是重大遺憾。他也提到，針對中國所做的一切，「是時候讓他們付出更龐大的代價」。（看完整報導）

俄軍轟炸烏克蘭兵工廠疑為報復 美CIA再示警：俄國恐動用戰術核武

烏克蘭首都基輔郊區一座兵工廠14日遭俄羅斯空襲，這座工廠生產據稱是擊沉俄國黑海艦隊旗艦莫斯科號的海王星飛彈。當地民眾表示，俄羅斯是為了報復莫斯科號遇襲而發動攻擊。另一方面，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯表示，面對俄羅斯可能在烏克蘭動用戰術或低當量核武器的威脅不能掉以輕心。（看完整報導）

中國3.7億人被封控衝擊經濟 中國央行宣布降準1碼

中國自3月爆發最新一輪疫情以來，已累計通報逾35萬例本土病例。外媒報導，在官方堅持清零的政策下，目前有45座城市的3.73億人口處於某種形式的封控之下，城市正常生活停擺，專家預測，中國經濟會在未來幾個月內萎縮。同時，上海封控已重創中國汽車產業，小鵬汽車、華為高層指出，若不能復工復產，中國汽車製造廠5月恐全面停工停產。另外，中國央行15日宣布全面降準，25日起下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，共釋出長期資金約人民幣5300億元（約新台幣2.4兆元），這是中國今年第一次降準，距離上一次降準僅隔4個月。（看完整報導）

黃循財接棒李顯龍 率領新加坡抗疫有成曾流下男兒淚

新加坡財政部長黃循財獲推舉成為執政黨人民行動黨第4代團隊領導人，可望從李顯龍手中接棒出任總理。黃循財49歲，25年前以經濟師身分加入貿工部，之後當選國會議員、歷任不同部會首長，近兩年來帶領星國抗疫有成，曾在國會感謝抗疫人員時流下男兒淚。目前不清楚黃循財何時正式接班。李顯龍在2020年7月再次勝選，連續第5度出任總理，一般任期可達5年。（看完整報導）

治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥

經純化的玻尿酸常用於醫美，但成大研究發現，改變構型的玻尿酸有抑制腫瘤效果，也可減緩帕金森氏症等神經退化性疾病病癥。成大醫學研究所24歲的碩士生孫子喻在4月3日受邀在美國費城針對這項發現發表演說。（看完整報導）