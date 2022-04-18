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COVID-19疫情整理包1/8

統測、國中會考 潘文忠：一定如期舉行

2022/4/18 15:46（4/18 15:55 更新）
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教育部長潘文忠18日表示，統測、國中會考一定會如期舉行。圖為去年參加國中會考的考生。（中央社檔案照片）
教育部長潘文忠18日表示，統測、國中會考一定會如期舉行。圖為去年參加國中會考的考生。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北18日電）國內近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，立委關心統測和會考是否會受疫情影響。教育部長潘文忠今天在立法院答覆立委質詢時表示，一定會如期舉行，而受疫情影響的學生，會採取外加名額，不會以比率設限，也不會有5%的天花板限制。

立法院教育及文化委員會今天審查「幼兒教育及照顧法修正草案」，潘文忠列席。

國民黨立委萬美玲質詢時關切，4月底將舉行技專升學管道採用的統一入學測驗，5月下旬將舉行國中教育會考，會不會遇到疫情的狀況就貿然延期。對此，潘文忠說，「不會」。

萬美玲進一步確認，統測、國中會考一定會如期舉行。潘文忠對此回應，「是」。

接續潘文忠的答覆，萬美玲再問，統測、國中會考不會延期，學生如果有確診情況，統測和國中會考有不一樣的處理方式。她質詢，統測沒有補考機會，而是採用外加名額，但過去外加名額是5%，以前確診的學生數沒有現在這麼多，未來外加名額5%是否足夠。

潘文忠表示，如果考生因為確診沒有辦法應考，將列入外加名額，因為這因素的學生，一定會採取外加名額，不會以比率設限，也就不會有5%的天花板限制。

潘文忠日前出席中央流行疫情指揮中心記者會時即表示，統測和會考過去都以最嚴格防疫規格準備，包括擴大防疫備用試場等，因此統測和會考都會如期舉行。他今天在立法院教育及文化委員會答詢時重申，統測、國中會考一定會如期舉行。

教育部日前指出，統測有規劃隔離試場，提供被匡列居家隔離、居家檢疫等狀況的考生應試，僅確診者不能應考，因此針對確診者，在技專升學管道將採外加名額方式錄取。至於國中會考，確診者及被匡列居家隔離、居家檢疫等狀況的考生都不能應試，但國中會考有規劃補考，因此無法如期參加國中會考的考生，仍有機會參加補考。（編輯：蘇志宗）1110418

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